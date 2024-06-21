Шумахер из Башкирии устроил гонки с полицией

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Горожанин на «Ладе» привлек к себе внимание инспекторов на трассе под Бирском, когда совершил обгон под запрещающим манёвр знаком. Остановившись и выслушав «упрёки» от сотрудника, мужчина решил ретироваться.
— Куда? — успел лишь прокричать вслед инспектор, после чего сел в служебную машину и начал погоню.
Стражи порядка по громкоговорителю потребовали водителя отечественного авто прижаться к обочине, однако тот сделал вид, что их не услышал и поддал газу.
Погоня, впрочем, длилась недолго. Поняв туманность перспективы скрыться, автолюбитель остановился и не стал сопротивляться. На вопрос «зачем так себя ведёшь» мужчина пояснил, что сотрудники якобы незаконно «остановили честного человека», имея ввиду себя.
Нарушителя задержали и выписали протоколы о выезде на «встречку» и неподчинении сотрудникам. Недобросовестному водителю назначили изолятор и штраф в ₽2 тысячи.