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Шумахер из Башкирии устроил гонки с полицией

Шумахер из Башкирии устроил гонки с полицией

21 июня 2024, 08:08
Выяснить, кто быстрее — он или экипаж ГАИ, решил 50-летний уфимец, сообщили в Госавтоинспекции Республики Башкортостан.

Горожанин на «Ладе» привлек к себе внимание инспекторов на трассе под Бирском, когда совершил обгон под запрещающим манёвр знаком. Остановившись и выслушав «упрёки» от сотрудника, мужчина решил ретироваться.

— Куда? — успел лишь прокричать вслед инспектор, после чего сел в служебную машину и начал погоню.

Стражи порядка по громкоговорителю потребовали водителя отечественного авто прижаться к обочине, однако тот сделал вид, что их не услышал и поддал газу.

Погоня, впрочем, длилась недолго. Поняв туманность перспективы скрыться, автолюбитель остановился и не стал сопротивляться. На вопрос «зачем так себя ведёшь» мужчина пояснил, что сотрудники якобы незаконно «остановили честного человека», имея ввиду себя.

Нарушителя задержали и выписали протоколы о выезде на «встречку» и неподчинении сотрудникам. Недобросовестному водителю назначили изолятор и штраф в ₽2 тысячи.

#Видео#Уфа#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Задержание#Бирск#Нарушитель#Погоня
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