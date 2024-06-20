Женщина баловала сына на ворованную пенсию жителя Башкирии

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Кумертауский межрайонный суд вынес приговор жительнице Куюргазинского района. Женщина признана виновной в присвоении чужого имущества. Как выяснило следствие, злоумышленница год снимала деньги с пенсионного счета своего недееспособного подопечного.
Преступление было совершено в период с марта 2022 года по апреля 2023 года. Всего опекунша украла у подопечного более ₽250 000. На пенсию недееспособного человека она содержала любимого сына. Даже купила мебель в его квартиру.
Свою вину женщина признала. Еще до приговора суда она вернула все украденные деньги на счет. Суд наказал женщину условным сроком в 1,5 года. Также женщине запретили в течение двух лет быть опекуном или попечителем.