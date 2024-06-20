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Published Сегодня, 07:33

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Updated Сегодня, 07:35

Женщина баловала сына на ворованную пенсию жителя Башкирии

Женщина баловала сына на ворованную пенсию жителя Башкирии

20 июня 2024, 07:33
Фото: freepik.com
В Куюргазинском районе бывшему опекуну вынесли приговор за присвоение пенсии недееспособного подопечного, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Кумертауский межрайонный суд вынес приговор жительнице Куюргазинского района. Женщина признана виновной в присвоении чужого имущества. Как выяснило следствие, злоумышленница год снимала деньги с пенсионного счета своего недееспособного подопечного.

Преступление было совершено в период с марта 2022 года по апреля 2023 года. Всего опекунша украла у подопечного более ₽250 000. На пенсию недееспособного человека она содержала любимого сына. Даже купила мебель в его квартиру.

Свою вину женщина признала. Еще до приговора суда она вернула все украденные деньги на счет. Суд наказал женщину условным сроком в 1,5 года. Также женщине запретили в течение двух лет быть опекуном или попечителем.

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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уголовное дело#Башкортостан#Криминал#Пенсия#Новости Башкирии#Преступление#Опекунство
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