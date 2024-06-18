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Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Трагедия в бассейне унесла жизнь ребёнка в Башкирии

Трагедия в бассейне унесла жизнь ребёнка в Башкирии

18 июня 2024, 13:43
Фото: FreePik
В селе Осиповка Благовещенского района, во время летних каникул, в каркасном бассейне утонул двухлетний ребенок, сообщает Следственный комитет РБ.

По предварительным данным, 2 — летний ребенок утонул в бассейне. Как известно он играл во дворе частного дома вместе со старшими детьми. Его мама так же находилась на территории дома.

Бирским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан организована доследственная проверка по факту смерти ребенка. Следователи и сотрудники полиции выехали на место происшествия для проведения необходимых мероприятий и установления причин, которые привели к трагедии.

— При нахождении детей вблизи бассейнов и водоемов необходимо быть предельно бдительными и не оставлять детей без присмотра ни на минуту, — напоминает Следственное управление.
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#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы
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