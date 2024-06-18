Трагедия в бассейне унесла жизнь ребёнка в Башкирии

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
По предварительным данным, 2 — летний ребенок утонул в бассейне. Как известно он играл во дворе частного дома вместе со старшими детьми. Его мама так же находилась на территории дома.
Бирским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан организована доследственная проверка по факту смерти ребенка. Следователи и сотрудники полиции выехали на место происшествия для проведения необходимых мероприятий и установления причин, которые привели к трагедии.
— При нахождении детей вблизи бассейнов и водоемов необходимо быть предельно бдительными и не оставлять детей без присмотра ни на минуту, — напоминает Следственное управление.