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Следователи

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Ноябрь
Побоями в детсаду Уфе займутся следователи
12 ноября, 08:05
Октябрь
Следователи узнали о зверстве в уфимской школе
24 октября, 14:30
Неизвестный уфимец погиб в общежитии
21 октября, 17:05
Иномарку облили фекалиями в Уфе
7 октября, 15:27
Следователи нашли малолетних обидчиков старика в Башкирии
30 сентября, 20:26
Сентябрь
ЧП на авиазаводе в Уфе заинтересовало следствие
17 сентября, 10:46
Школу в Башкирии не могут отремонтировать без следователей
12 сентября, 14:57
Адский барак в Уфе заинтересовал Бастрыкина
2 сентября, 15:21
Угрозы убийством в Башкирии дошли до Бастрыкина
1 сентября, 05:40
Август
Потоп в свежеотремонтированной школе Башкирии заинтересовал Бастрыкина
27 августа, 17:13
После взрыва в Стерлитамаке сообщили об опасных веществах в воздухе
19 августа, 10:47
Инвалида оставили без лекарств в Башкирии
10 августа, 10:46
Июль
Уфимская школа-долгострой заинтересовала Бастрыкина
26 июля, 08:04
«Робин Гуд» на такси появился в Уфе
16 июля, 09:29
Пьяная школьница рассказала об изнасиловании в Уфе
11 июля, 10:46
До Бастрыкина дошёл скандал с отравлением детей в Башкирии
1 июля, 10:44
Июнь
Водитель-наркоман насмерть сбил девушку в Башкирии
В Башкортостане вынесли приговор виновнику аварии со смертельным исходом, сообщает региональное управление Следственного комитета.
27 июня, 16:05
Семья из Башкирии ела просрочку и погибла
27 июня, 15:49
Мужчину раздавила стена коровника в Башкирии
24 июня, 10:25
Подробности смерти ребенка в бассейне рассказали власти Башкирии
Власти Благовещенского района Башкортостана, где маленький ребёнок захлебнулся при купании, отреагировали на трагический инцидент.
19 июня, 09:44

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