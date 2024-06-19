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Published Сегодня, 11:27

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Updated Сегодня, 11:29

Детям будут выдавать карманные деньги из бюджета Башкирии

Детям будут выдавать карманные деньги из бюджета Башкирии

19 июня 2024, 11:27
Фото: 1MI
На выплату денежных средств на личные нужды детям-сиротам ежегодно из республиканского бюджета выделят 4,9 млн рублей, сообщили в правительстве региона.

Несовершеннолетние сироты будут получать карманные деньги. Соответствующий закон был принят в Башкирии весной этого года. Как сообщил Назаров, выплаты будут получать 432 воспитанника центров содействия семейному воспитанию. По мнению премьер-министра региона, данная мера поддержки положительно скажется на качестве жизни детей, а также поспособствует их социализации в будущем.

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Размер выплат, к слову, варьируется в зависимости от возраста ребенка. Так, дети в возрасте от 7 до 11 лет будут 700 руб. в месяц, с 11 до 18 лет — 1 тыс. руб. При этом расходы дети должны обсуждать со своими наставниками.

Отмечается, что выплаты получат лишь те дети, которые находятся в учреждениях на полном обеспечении государства. Таким образом, деньги не получат дети, которые находятся там по заявлению родителей либо законного представителя.

Премьер министр республики дал поручение минтруда Башкирии до 1 июля направить на утверждение в Правительство РБ порядок предоставления выплат на «карманные расходы» для воспитанников детских домов.

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