Детям будут выдавать карманные деньги из бюджета Башкирии

Размер выплат, к слову, варьируется в зависимости от возраста ребенка. Так, дети в возрасте от 7 до 11 лет будут 700 руб. в месяц, с 11 до 18 лет — 1 тыс. руб. При этом расходы дети должны обсуждать со своими наставниками.