Дело пиарщицы Хабирова пересмотрят в Мособлсуде

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Судебное заседание по делу Елены Прочаковской состоится в четверг, 4 июля, в Московском областном суде. Ранее слушания по делу проходили в городском суде Красногорска.
Напомним, высокопоставленную сотрудницу администрации главы республики задержали в подмосковном городе Красногорске зимой этого года. Ей были предъявлены обвинения по статье о мошенничестве. Вскоре ей избрал меру пресечения. Чиновница предприняла попытку обжаловать приговор, но безуспешно. В марте текущего года стало известно, что её отправили под домашний арест.