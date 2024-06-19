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Published Сегодня, 09:31

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Updated Сегодня, 09:33

Дело пиарщицы Хабирова пересмотрят в Мособлсуде

Дело пиарщицы Хабирова пересмотрят в Мособлсуде

19 июня 2024, 09:31
Фото: 1MI
Пересмотр дела о мошенничестве пройдет уже в следующем месяце, следует из информации на сайте Московского областного суда.

Судебное заседание по делу Елены Прочаковской состоится в четверг, 4 июля, в Московском областном суде. Ранее слушания по делу проходили в городском суде Красногорска.

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Напомним, высокопоставленную сотрудницу администрации главы республики задержали в подмосковном городе Красногорске зимой этого года. Ей были предъявлены обвинения по статье о мошенничестве. Вскоре ей избрал меру пресечения. Чиновница предприняла попытку обжаловать приговор, но безуспешно. В марте текущего года стало известно, что её отправили под домашний арест.

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