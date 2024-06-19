Дело пиарщицы Хабирова пересмотрят в Мособлсуде

Напомним, высокопоставленную сотрудницу администрации главы республики задержали в подмосковном городе Красногорске зимой этого года. Ей были предъявлены обвинения по статье о мошенничестве. Вскоре ей избрал меру пресечения. Чиновница предприняла попытку обжаловать приговор, но безуспешно. В марте текущего года стало известно, что её отправили под домашний арест.