В Башкирии выплаты на опекунство составят 9,31 тыс рублей в месяц

Учитывая районный коэффициент в Республике Башкортостан, опекун или попечитель за ребёнка до трёх лет будет получать 9 310 рублей в месяц. За ребёнка старше трёх лет сумма составит 8 953 рубля. На содержание ребёнка-инвалида (либо ребёнка с ОВЗ) государство обязуется выплачивать 11 172 рубля, если возраст ребёнка меньше трёх лет, и 10 743 рубля, если ребёнку больше трёх лет.