В Башкирии выплаты на опекунство составят 9,31 тыс рублей в месяц

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Ежемесячное пособие на содержание детей-сирот в Башкирии увеличен на 18,5%. Об этом сообщила пресс-служба Курултая республики. На эту же величину поднялся размер пособий для детей, которые остались без попечения родителей и были переданы под опеку и попечительство в приёмную и патронатную семью.
По словам спикера башкирского парламента, изменения «направлены на усиление соцподдержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также приёмных и патронатных семей». Также депутаты Госсобрания — Курултая РБ решили продлить выплаты приёмным родителям до достижения детьми 23 лет в таких случаях, когда они обучаются в вузах на очном отделении.
Учитывая районный коэффициент в Республике Башкортостан, опекун или попечитель за ребёнка до трёх лет будет получать 9 310 рублей в месяц. За ребёнка старше трёх лет сумма составит 8 953 рубля. На содержание ребёнка-инвалида (либо ребёнка с ОВЗ) государство обязуется выплачивать 11 172 рубля, если возраст ребёнка меньше трёх лет, и 10 743 рубля, если ребёнку больше трёх лет.
Выплаты для приёмных родителей определены следующим образом — 10 138 рублей (до трёх лет) и 8 451 рубль (старше трёх лет). Приёмным родителям детей-инвалидов положена выплата 12 167 рублей (до трёх лет) и 10 142 рубля (старше трёх лет).
По словам Толкачёва, законодательством вводится практика выплаты средств на карманные расходы детей — от 700 до 1000 рублей в месяц. Такая мера, считает спикер, поможет подготовке подрастающего поколения к самостоятельной жизни.
— Умение обращаться с деньгами, планировать расходы, экономить — важный навык. Ребенок, который воспитывается в семье, как правило, получает такой опыт довольно рано. Детям, которые остались без родителей, тоже нужно этому учиться.
Из бюджета республики в 2024 году на применение закона выделят 179,3 млн рублей. Большая часть — 174,7 млн — пойдут на повышение суммы выплат опекунам и попечителям детей.