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Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

В Башкирии депутаты проголосовали за изменение закона о выплатах детям-сиротам

В Башкирии выплаты на опекунство составят 9,31 тыс рублей в месяц

2 апреля 2024, 07:34
Фото: Изображение Midjourney

В Башкирии депутаты проголосовали за изменение закона о выплатах детям-сиротам

Размеры помощи будут проиндексированы на изменение уровня МРОТ.

Ежемесячное пособие на содержание детей-сирот в Башкирии увеличен на 18,5%. Об этом сообщила пресс-служба Курултая республики. На эту же величину поднялся размер пособий для детей, которые остались без попечения родителей и были переданы под опеку и попечительство в приёмную и патронатную семью.

По словам спикера башкирского парламента, изменения «направлены на усиление соцподдержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также приёмных и патронатных семей». Также депутаты Госсобрания — Курултая РБ решили продлить выплаты приёмным родителям до достижения детьми 23 лет в таких случаях, когда они обучаются в вузах на очном отделении.

Учитывая районный коэффициент в Республике Башкортостан, опекун или попечитель за ребёнка до трёх лет будет получать 9 310 рублей в месяц. За ребёнка старше трёх лет сумма составит 8 953 рубля. На содержание ребёнка-инвалида (либо ребёнка с ОВЗ) государство обязуется выплачивать 11 172 рубля, если возраст ребёнка меньше трёх лет, и 10 743 рубля, если ребёнку больше трёх лет.

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Выплаты для приёмных родителей определены следующим образом — 10 138 рублей (до трёх лет) и 8 451 рубль (старше трёх лет). Приёмным родителям детей-инвалидов положена выплата 12 167 рублей (до трёх лет) и 10 142 рубля (старше трёх лет).

По словам Толкачёва, законодательством вводится практика выплаты средств на карманные расходы детей — от 700 до 1000 рублей в месяц. Такая мера, считает спикер, поможет подготовке подрастающего поколения к самостоятельной жизни.

— Умение обращаться с деньгами, планировать расходы, экономить — важный навык. Ребенок, который воспитывается в семье, как правило, получает такой опыт довольно рано. Детям, которые остались без родителей, тоже нужно этому учиться.

Из бюджета республики в 2024 году на применение закона выделят 179,3 млн рублей. Большая часть — 174,7 млн — пойдут на повышение суммы выплат опекунам и попечителям детей.

#Общество#Семья#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Курултай
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