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Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

В Башкирии в пруду нашли автомобиль с людьми

В Башкирии в пруду нашли автомобиль с людьми

19 июня 2024, 07:44
Фото: KumerDetka/Telegram
Машина затонула в водоеме в Куюргазинском районе республики, подтвердили Mkset в пресс-службе МЧС по РБ.

В Куюргазинском районе республики автомобиль с дороги съехал прямиком в пруд. На фото, опубликованных тг-каналом KumerDetka, видно, что автомобиль колесами кверху выглядывает над поверхностью покрытой слоем тины воды.

Фото: KumerDetka/Telegram

По предварительной информации, ДТП произошло в окрестностях села Ермолаево. Как утверждается, в салоне авто находились двое человек: мужчина и женщина.

Как сообщили Mkset в пресс-службе МЧС по РБ, водитель и его пассажирка живы. По данным ведомства, у мужчины во время езды произошел эпилептический приступ, из-за чего автомобиль и съехал в воду.

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