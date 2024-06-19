В Башкирии в пруду нашли автомобиль с людьми

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
В Куюргазинском районе республики автомобиль с дороги съехал прямиком в пруд. На фото, опубликованных тг-каналом KumerDetka, видно, что автомобиль колесами кверху выглядывает над поверхностью покрытой слоем тины воды.
По предварительной информации, ДТП произошло в окрестностях села Ермолаево. Как утверждается, в салоне авто находились двое человек: мужчина и женщина.
Как сообщили Mkset в пресс-службе МЧС по РБ, водитель и его пассажирка живы. По данным ведомства, у мужчины во время езды произошел эпилептический приступ, из-за чего автомобиль и съехал в воду.