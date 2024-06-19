Беспилотники вызвали скандал в Правительстве Башкирии

Ведомство инициировало проверку, по результатам которой был выявлен факт того, что под установленные заказчиком требования подходит оборудование лишь одного производителя. Речь идет о компании «Ядро Клиентские Системы». Также в жалобе указывалось на необоснованность формирования начальной цены контракта. Материалы об этом передадут на рассмотрение в региональное министерство финансов.