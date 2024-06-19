Беспилотники вызвали скандал в Правительстве Башкирии

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
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Updated Сегодня, 09:09
Министерства образования и науки Башкирии проводило закупку компьютерного оборудования по начальной стоимости 52,7 млн руб. Оборудованием должны были оснастить образовательные учреждения в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». С итогами проведения закупки не согласился один из участников торгов — компания «Тис-Групп». Её жалобу приняли на рассмотрение в УФАС.
Ведомство инициировало проверку, по результатам которой был выявлен факт того, что под установленные заказчиком требования подходит оборудование лишь одного производителя. Речь идет о компании «Ядро Клиентские Системы». Также в жалобе указывалось на необоснованность формирования начальной цены контракта. Материалы об этом передадут на рассмотрение в региональное министерство финансов.
В ответ заказчик предоставил документы, по которым подходит оборудование еще одного производителя ООО «ПК Аквариус». Отмечается, что он также предоставил министерству письмо, содержащее характеристики их оборудования. Надзорный орган, однако, смутило отсутствие в письме реквизитов.
Компания «ПК Аквариус», отвечая на запрос службы, не подтвердила соответствие своего оборудования. Кроме того, компания заявила, что не направляла письмо в минобрнауки региона. Информацию об этом передали компетентным органам.
По информации УФАС, победитель закупки — компания «Бештау Электроникс» также не подтвердил соответствие своего товара. В связи с этим надзорный орган пришел к выводу, что в заявке победителя были указаны недостоверные свидетели. Ведомство рассмотрит вопрос о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях победителя.
По мнению УФАС, министерство нарушило закон о контрактной системе и выдало предписание об отмене итогов закупки. В связи с этим будет возбуждено административное дело.