В Башкирии дети-сироты начнут получать деньги на карманные расходы

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Дети-сироты в Башкирии начнут получать деньги на карманные расходы. Так, с 1 июня дети в возрасте от 7 до 10 лет будут каждый месяц получать по 700 рублей, дети старшего возраста — по 1 тысяче рублей. Отмечается, что дети смогут тратить деньги с помощью воспитателей и наставников.
«Кто-то станет откладывать на свою маленькую мечту, кто-то на шоколадку младшей сестренке, цветы для девочки», — рассказала министр министр семьи и труда Ленара Иванова.
По мнению чиновницы, данное нововведение будет способствовать повышению финансовой грамотности детей и даст им представление о том, как распоряжаться деньгами.