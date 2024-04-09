В Башкирии дети-сироты начнут получать деньги на карманные расходы

Дети-сироты в Башкирии начнут получать деньги на карманные расходы. Так, с 1 июня дети в возрасте от 7 до 10 лет будут каждый месяц получать по 700 рублей, дети старшего возраста — по 1 тысяче рублей. Отмечается, что дети смогут тратить деньги с помощью воспитателей и наставников.