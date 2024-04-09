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Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

В Башкирии дети-сироты начнут получать деньги на карманные расходы

В Башкирии дети-сироты начнут получать деньги на карманные расходы

9 апреля 2024, 09:08
Фото: 1MI
Соответствующий закон был принят на последнем заседании Госсобрания РБ.
Сюжет
Дети

Дети-сироты в Башкирии начнут получать деньги на карманные расходы. Так, с 1 июня дети в возрасте от 7 до 10 лет будут каждый месяц получать по 700 рублей, дети старшего возраста — по 1 тысяче рублей. Отмечается, что дети смогут тратить деньги с помощью воспитателей и наставников.

«Кто-то станет откладывать на свою маленькую мечту, кто-то на шоколадку младшей сестренке, цветы для девочки», — рассказала министр министр семьи и труда Ленара Иванова.

По мнению чиновницы, данное нововведение будет способствовать повышению финансовой грамотности детей и даст им представление о том, как распоряжаться деньгами.

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