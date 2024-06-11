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Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Моргенштерн* возвращается в Уфу и ставит условия

Моргенштерн* возвращается в Уфу и ставит условия

11 июня 2024, 09:22
Фото: MORGENSHTERN*
Знаменитый рэпер Алишер Моргенштерн*, признанный в России иноагентом, сделал неожиданное заявление в соцсетях. Он выразил готовность вернуться в свой родной город, но с оговорками.

В своем обращении в соцсетях Моргенштерн* ясно подчеркнул, что он готов вернуться на родину лишь при условии, что его «не будут трогать».

— Я придумал. А можно я вернусь в Уфу? Обещаю не приезжать в Москву, а вы просто меня не трогаете, — написал Моргенштерн*, сопроводив пост фотографией с новой прической.
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Появление этого сообщения вызвало бурную реакцию среди поклонников рэпера. Многие напомнили ему, что ему запрещено въезжать в Россию. Однако, нашлись и те, кто с радостью встретил такую возможность.

— Я бы с удовольствием пришел на твой концерт в Уфе, — комментирует один из подписчиков.

В настоящее время Моргенштерн* находится за границей.

• Признан иноагентом в России.

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