Моргенштерн* возвращается в Уфу и ставит условия

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В своем обращении в соцсетях Моргенштерн* ясно подчеркнул, что он готов вернуться на родину лишь при условии, что его «не будут трогать».
— Я придумал. А можно я вернусь в Уфу? Обещаю не приезжать в Москву, а вы просто меня не трогаете, — написал Моргенштерн*, сопроводив пост фотографией с новой прической.
Появление этого сообщения вызвало бурную реакцию среди поклонников рэпера. Многие напомнили ему, что ему запрещено въезжать в Россию. Однако, нашлись и те, кто с радостью встретил такую возможность.
— Я бы с удовольствием пришел на твой концерт в Уфе, — комментирует один из подписчиков.
В настоящее время Моргенштерн* находится за границей.
• Признан иноагентом в России.