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Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 04:45

Updated Сегодня, 04:45

Урожайное ДТП произошло в Башкирии

Урожайное ДТП произошло в Башкирии

12 июня 2024, 04:42
Фото: FreePik
В Баймакском районе водитель сельскохозяйственной техники застрял на весовом контроле между ограждениями, сообщают очевидцы.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как огромный комбайн пытается проехать через узкий проезд между блоками. Однако техника оказывается слишком широкой и застревает.

Видеоролик быстро разлетелся по интернету, вызвав бурю комментариев и шуток. Некоторые пользователи выразили свое сочувствие водителю, попавшему в такую неудачную ситуацию, другие же начали предполагать различные версии того, как это могло произойти.

— Не прошел габаритный контроль…
— Бамблби не вовремя трансформировался.
— По полям, по полям синий трактор едет к нам, — шутливо комментируют пользователи соцсетей.

Видео: БашДТП

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#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Видео#Башкортостан#ДТП#Новости Башкирии#Новости Уфы#Инциденты
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