Урожайное ДТП произошло в Башкирии

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как огромный комбайн пытается проехать через узкий проезд между блоками. Однако техника оказывается слишком широкой и застревает.
Видеоролик быстро разлетелся по интернету, вызвав бурю комментариев и шуток. Некоторые пользователи выразили свое сочувствие водителю, попавшему в такую неудачную ситуацию, другие же начали предполагать различные версии того, как это могло произойти.
— Не прошел габаритный контроль…
— Бамблби не вовремя трансформировался.
— По полям, по полям синий трактор едет к нам, — шутливо комментируют пользователи соцсетей.
Видео: БашДТП