mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

Эффектный десант из окна девятиэтажки попал на видео в Стерлитамаке

Эффектный десант из окна девятиэтажки попал на видео в Стерлитамаке

12 июня 2024, 04:18
Фото: Видеодозор
В Башкирии произошел невероятный случай: мужчина выпал из окна девятиэтажного дома, ударился о козырек подъезда и приземлился на асфальт, но остался жив. Неизвестный «десантник» повторил подвиг своего «коллеги» из Салавата.

Инцидент произошел в городе Стерлитамак. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали помощь. После осмотра врачи отпустили мужчину домой.

По словам очевидцев, мужчина выпал из окна на большой скорости и ударился о козырек подъезда. От удара он отлетел на несколько метров и приземлился на асфальт. К счастью, он не получил серьезных травм.

Напомним, что недавно в Салавате произошел похожий случай: мужчина упал с большой высоты на скамейку возле подъезда жилого дома и продолжил свой путь, как будто ничего не произошло. Единственной реакцией «десантника» стало рычание после подъема со скамейки. Получил ли он какие-либо травмы, неизвестно.

Читайте также:
Десант на скамейку в Салавате попал на видеоСтала известна предварительная причина гибели строителей в УфеМэру внесли представление за обвал дома на машины в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Видео#Стерлитамак#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Падение#Травмы#Инциденты
Подпишитесь
Житель Уфы вложил в проект вебкам студий полтора миллиона рублей и остался без денег
Сегодня, 04:36
Празднование Дня России в Уфе в 2024 году — праздничная программа
Вчера, 13:29
Курбан-байрам в Уфе: как мусульмане отметят религиозный праздник в 2024 году
Вчера, 13:19
Моргенштерн* возвращается в Уфу и ставит условия
Вчера, 09:22
Секреты и лайфхаки игры Hamster Kombat (16+)
10 июня, 15:30
"