Эффектный десант из окна девятиэтажки попал на видео в Стерлитамаке

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Инцидент произошел в городе Стерлитамак. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали помощь. После осмотра врачи отпустили мужчину домой.
По словам очевидцев, мужчина выпал из окна на большой скорости и ударился о козырек подъезда. От удара он отлетел на несколько метров и приземлился на асфальт. К счастью, он не получил серьезных травм.
Напомним, что недавно в Салавате произошел похожий случай: мужчина упал с большой высоты на скамейку возле подъезда жилого дома и продолжил свой путь, как будто ничего не произошло. Единственной реакцией «десантника» стало рычание после подъема со скамейки. Получил ли он какие-либо травмы, неизвестно.