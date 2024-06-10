Участника смертельного ДТП отправили под арест в Башкирии

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
По данным Госавтоинспекции Башкирии известно, что 28-летний водитель Сергей в начале июня 2024 года ехал по улице Трактовой в Уфе в нетрезвом состоянии. Неожиданно автомобиль выбросило на обочину, где он на высокой скорости врезался в металлические ограждения.
Примечательным является тот факт, что в момент аварии на капоте машины находился друг погибшего. 27-летний мужчина забрался на капот, чтобы помешать своему нетрезвому товарищу совершить поездку. В результате удара друг водителя упал с капота на проезжую часть и погиб на месте.
Водитель, совершивший аварию, был задержан и в понедельник, 10 июня, арестован на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
— Ни при каких обстоятельствах не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения и не позволяйте другим делать это. Ваша жизнь и жизни других людей могут зависеть от этого, — напоминают правоохранительные органы.