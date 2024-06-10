Участника смертельного ДТП отправили под арест в Башкирии

По данным Госавтоинспекции Башкирии известно, что 28-летний водитель Сергей в начале июня 2024 года ехал по улице Трактовой в Уфе в нетрезвом состоянии. Неожиданно автомобиль выбросило на обочину, где он на высокой скорости врезался в металлические ограждения.