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Updated Сегодня, 09:57

Башкирия упала в рейтинге

Башкирия упала в рейтинге

10 июня 2024, 09:55
Фото: 1MI
По данным исследования РИА Новости, Башкирия опустилась на два места в социально-экономическом рейтинге регионов России.

По итогам Рейтинга социально-экономического положения регионов за 2023 год Башкирия заняла 16-е место. Годом ранее республика находилась на более высокой, 14-й строчке, указано в работе РИА Рейтинг.

Интегральный рейтинг Башкирии по итогам 2023 года составляет 63,187 баллов. Хотя этот показатель по-прежнему выше среднего по стране, его снижение на два пункта за один год настораживает. Эксперты предполагают, что это может быть связано с несколькими факторами, такими как замедление экономического роста, ухудшение демографической ситуации или снижение качества жизни населения.

При составлении рейтинга учитывались показатели экономического роста, эффективности экономики, состояния бюджетной и социальной сфер. Москва и Санкт-Петербург продемонстрировали наивысшие баллы, значительно превосходя другие субъекты федерации.

В сравнении с предыдущим годом среднее значение интегрального рейтинга по всем регионам увеличилось на 2,732 балла, а медианное — на 3,207 балла. Число регионов с рейтингом выше 50 баллов возросло с 27 до 32, в то время как количество регионов с рейтингом ниже 25 баллов осталось неизменным.

Лидирующие позиции в рейтинге сохраняются стабильными, и ожидается, что они останутся неизменными в среднесрочной перспективе. Первую пятерку возглавляют Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Московская область.

Несмотря на стабильность верхних и нижних позиций, в середине рейтинга произошли некоторые подвижки. У десяти регионов произошло изменение позиций более чем на пять мест, причем четыре региона поднялись в рейтинге, а шесть — опустились.

В целом, рейтинг демонстрирует улучшение социально-экономического положения во многих регионах России. Тем не менее, сохраняется разрыв между лидерами и аутсайдерами, что может быть обусловлено различиями в уровне индустриализации и наличии сырьевых ресурсов в различных регионах, сообщают эксперты.

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