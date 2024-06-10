Башкирия упала в рейтинге

Интегральный рейтинг Башкирии по итогам 2023 года составляет 63,187 баллов. Хотя этот показатель по-прежнему выше среднего по стране, его снижение на два пункта за один год настораживает. Эксперты предполагают, что это может быть связано с несколькими факторами, такими как замедление экономического роста, ухудшение демографической ситуации или снижение качества жизни населения.