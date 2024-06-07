Раз, два и готово: умеют ли в Башкирии делать быстровозводимые дома

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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Updated Сегодня, 09:55
Башкирия в плане интереса к ИЖС — регион показательный: республика входит в число субъектов, лидирующих по спросу на загородное жилье. Так, по данным «Домклик», по итогам 2023 года регион занял четвертое место по сделкам с готовым и строящимся жильем, а также с участками под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Тренд задала пандемия коронавируса и введенные режимы самоизоляции: горожане стали искать жилье с большим пространством и возможностью проводить время на свежем воздухе.
В 2023 году в России построили 340 тысяч частных жилых домов — в них было вложено больше 1,5 трлн рублей. Кроме того, вдвое больше домов купили на вторичном рынке (около 2,5 трлн руб.) В результате на ИЖС пришлось не менее половины всего жилья, введённого в эксплуатацию в прошлом году. Неудивительно, что на рынке загородной недвижимости набирает обороты сектор быстровозводимых домов.
По словам директора направления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик Уральского банка Сбербанка Натальи Романовой, рынок индивидуального жилищного строительства в Башкирии сейчас переживает настоящий бум. Благодаря стремительно растущему спросу увеличивается предложение, в сегмент заходят новые застройщики и подрядчики, расширяются возможности выбора для потенциальных покупателей.
Стоит отметить, что быстровозводимые дома взяты в качестве основы не только для строительства частных домов. В частности, в Башкирии для увеличения турпотока планируют развивать придорожный сервис и экотуризм как раз-таки с использованием модульных быстровозводимых домов, в 2023–2024 годы на эту программу запланировано выделить порядка 8 млрд руб. Но и здесь есть свои нюансы — качество изготовления блоков для быстровозводимых зданий, которые предлагаются сегодня на рынке, по словам главного специалиста Службы главных экспертов проекта по объектам гражданского назначения Главгосэкспертизы РФ Михаила Гринштейна, в большинстве случаев «оставляет желать лучшего»:
— В случае отклонения даже на несколько миллиметров от заданных габаритов крупные модули очень трудно подогнать один к другому на стройплощадке. На это уходит уйма времени, моральных и физических сил строителей. В этом я лично убедился, наблюдая процессы сборки таких конструкций. Поэтому следует особо обратить внимание изготовителей, что от них требуется идеальная продукция. Только в этом случае мы достигаем того эффекта быстроты, удобства по сравнению с обычным строительством, — подчеркнул Михаил Гринштейн.
В этом контексте стоит упомянуть опыт Башкортостана по строительству быстровозводимых объектов — в период пандемии практика республики по строительству быстровозводимых инфекционных центров была высоко оценена на федеральном уровне. Этот опыт переняли и некоторые другие субъекты страны — Оренбургская, Калужская, Челябинская, Белгородская области.
В настоящее время одна из целей России — ежегодно улучшать жилищные условия, как минимум, для 5 млн человек плюс вводить в эксплуатацию 120 миллионов квадратных метров недвижимости. Планируется, что в этом поможет именно частное домостроение. Правда, банки пока неохотно дают кредиты под эти цели. Почему? Недобросовестные подрядчики и отсутствие стандартов оценки загородных домов, так что ликвидность объекта залога заставляет банки сомневаться.
Поэтому стоит отметить еще один важный элемент в разговоре о быстровозводимых домах на территории Башкирии. В республике в этом году создали Ассоциацию деревянного домостроения, которая объединит производителей деревянных и модульных быстровозводимых конструкций, отделочных материалов. Профессиональное сообщество также будет выстраивать диалог напрямую между государством и представителями отрасли.
В Торгово-промышленной палате РФ считают, что быстровозводимые дома — это возможность для жителей России быстро закрыть жилищный вопрос, поэтому со стороны государства резонно делать такие предложения выгоднее:
— Сегодня большая часть строек работает по договорам подряда, и это достаточно большие риски для банков, которые не очень охотно хотят финансировать такое строительство. Сегодня государство создало достаточно серьезные инструменты по ипотеке, льготной ипотеке, но они большей частью работают на многоквартирные дома, — отметил президент ТПП Сергей Катырин, добавив, что в 2000 году было 2-3% строек с ипотекой на ИЖС, а сейчас — 15-16%, причем это не предел.
По словам Сергея Катырина, важно перенести на ИЖС отечественный опыт строительства с помощью эскроу-счетов в многоквартирных домах:
— Если мы начнем массово производить комплектующие для строительства индивидуального жилого дома, то получится построить целые коттеджные поселки. Естественно, в этом плане уже получится привлечь серьезные организации, а не рабочих по договору подряда. Также можно привлечь строительные компании, которые готовы прийти на большой объем работ, — подчеркнул президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
В качестве варианта для решения ситуации нужно сделать эскроу-счета доступными для типовых проектов и, что важно, исключительно для аккредитованных в банке подрядчиков. А там и до разработки стандартов оценки загородных домов недалеко. Стоит отметить, что эскроу-счета не только защитят вложенные деньги от недостроя, срыва сроков и увеличения сметы, но и позволят взять ипотеку в том же банке, где открыт счёт. Эксперты считают, что для развития рынка нужны разные механизмы и финансовые инструменты — в конечном счете, это приведет к доступности качественного жилья в стране.