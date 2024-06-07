Раз, два и готово: умеют ли в Башкирии делать быстровозводимые дома

В качестве варианта для решения ситуации нужно сделать эскроу-счета доступными для типовых проектов и, что важно, исключительно для аккредитованных в банке подрядчиков. А там и до разработки стандартов оценки загородных домов недалеко. Стоит отметить, что эскроу-счета не только защитят вложенные деньги от недостроя, срыва сроков и увеличения сметы, но и позволят взять ипотеку в том же банке, где открыт счёт. Эксперты считают, что для развития рынка нужны разные механизмы и финансовые инструменты — в конечном счете, это приведет к доступности качественного жилья в стране.