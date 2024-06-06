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Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Состояние ребенка выпавшего из окна пятого этажа в Уфе стало критическим

Состояние ребенка выпавшего из окна пятого этажа в Уфе стало критическим

6 июня 2024, 07:15
Фото: 1MI
Врачи отметили ухудшение и продолжают борьбу за жизнь малыша.

В начале июня под окнами жилого дома на проспекте Октября в Уфе произошло ужасное происшествие — облокотившийся на москитную сетку мальчик выпал из окна пятого этажа. Прибывшая бригада скорой помощи немедленно доставила его в республиканскую детскую клиническую больницу, где начались интенсивные усилия по спасению жизни ребенка.

Два дня назад мальчик находился в тяжелом состоянии в отделении реанимации, его состояние тогда удалось стабилизировать. По данным издания Mkset, состояние пострадавшего на сегодняшний день, оценивается как крайне тяжелое.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и опрашивают свидетелей. По одной из версии, ребенок мог выйти на подоконник, чтобы посмотреть вниз.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Уфа#Медицина#Башкортостан#Ребенок#Новости Башкирии#Новости Уфы
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