Состояние ребенка выпавшего из окна пятого этажа в Уфе стало критическим

В начале июня под окнами жилого дома на проспекте Октября в Уфе произошло ужасное происшествие — облокотившийся на москитную сетку мальчик выпал из окна пятого этажа. Прибывшая бригада скорой помощи немедленно доставила его в республиканскую детскую клиническую больницу, где начались интенсивные усилия по спасению жизни ребенка.