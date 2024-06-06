Состояние ребенка выпавшего из окна пятого этажа в Уфе стало критическим

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В начале июня под окнами жилого дома на проспекте Октября в Уфе произошло ужасное происшествие — облокотившийся на москитную сетку мальчик выпал из окна пятого этажа. Прибывшая бригада скорой помощи немедленно доставила его в республиканскую детскую клиническую больницу, где начались интенсивные усилия по спасению жизни ребенка.
Два дня назад мальчик находился в тяжелом состоянии в отделении реанимации, его состояние тогда удалось стабилизировать. По данным издания Mkset, состояние пострадавшего на сегодняшний день, оценивается как крайне тяжелое.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и опрашивают свидетелей. По одной из версии, ребенок мог выйти на подоконник, чтобы посмотреть вниз.