Мужчина умер после МРТ в Уфе

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В ноябре 2022 года жизнь одного из пациентов больницы №5 в Уфе оборвалась вследствие неосторожности медицинского работника. К такому выводу пришли следствие и суд. Направив мужчину на МРТ околоносовых пазух без должной проверки анамнеза, врач не учитывала факт наличия у него кардиостимулятора. Эта ошибка стала предпосылкой для возникновения острого инфаркта миокарда и последующей смерти пациента.
Поднятый вопрос о качестве оказания медицинской помощи вылился в юридическое противостояние, которое завершилось решением Верховного суда Башкирии о выплате 500 000 рублей супруге пострадавшего. Хотя эксперты не обнаружили явной связи между проведением МРТ и инфарктом, было признано, что помощь, предоставленная больницей, имела свои недочеты.
Важным аргументом стал факт отсутствия полной информации со стороны самого пациента — он не сообщил о наличии противопоказаний для МРТ и не подписал информированное добровольное согласие на процедуру. Однако, ответственность за корректную документацию и объяснение процессов лежит на лечебном персонале.
Судебное решение вызвало широкий резонанс и подняло актуальные вопросы о контроле за действиями медработников и правах пациентов. Справедливость для пострадавших становится ключевым элементом системы заботы о здоровье граждан.