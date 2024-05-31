Мужчина умер после МРТ в Уфе

В ноябре 2022 года жизнь одного из пациентов больницы №5 в Уфе оборвалась вследствие неосторожности медицинского работника. К такому выводу пришли следствие и суд. Направив мужчину на МРТ околоносовых пазух без должной проверки анамнеза, врач не учитывала факт наличия у него кардиостимулятора. Эта ошибка стала предпосылкой для возникновения острого инфаркта миокарда и последующей смерти пациента.