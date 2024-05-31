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Мужчина умер после МРТ в Уфе

Мужчина умер после МРТ в Уфе

31 мая 2024, 06:09
Фото: 1MI
Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Советского районного суда Уфы, который взыскал с городской клинической больницы ₽500 000 в пользу супруги погибшего пациента.

В ноябре 2022 года жизнь одного из пациентов больницы №5 в Уфе оборвалась вследствие неосторожности медицинского работника. К такому выводу пришли следствие и суд. Направив мужчину на МРТ околоносовых пазух без должной проверки анамнеза, врач не учитывала факт наличия у него кардиостимулятора. Эта ошибка стала предпосылкой для возникновения острого инфаркта миокарда и последующей смерти пациента.

Поднятый вопрос о качестве оказания медицинской помощи вылился в юридическое противостояние, которое завершилось решением Верховного суда Башкирии о выплате 500 000 рублей супруге пострадавшего. Хотя эксперты не обнаружили явной связи между проведением МРТ и инфарктом, было признано, что помощь, предоставленная больницей, имела свои недочеты.

Важным аргументом стал факт отсутствия полной информации со стороны самого пациента — он не сообщил о наличии противопоказаний для МРТ и не подписал информированное добровольное согласие на процедуру. Однако, ответственность за корректную документацию и объяснение процессов лежит на лечебном персонале.

Судебное решение вызвало широкий резонанс и подняло актуальные вопросы о контроле за действиями медработников и правах пациентов. Справедливость для пострадавших становится ключевым элементом системы заботы о здоровье граждан.

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