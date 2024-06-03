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Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

В Уфе врачи собрали «по кусочкам» девушку после аварии

В Уфе врачи собрали «по кусочкам» девушку после аварии

3 июня 2024, 13:19
Фото: МЧС по РБ
Столкновение двух автомобилей привело к гибели пятерых молодых людей, но одна девушка сумела пережить ужасную аварию. Она будет завершать лечение в родных краях.

Девушка, которая чудом выжила в страшной аварии под Уфой, где погибли пять человек, переведена в Ишимбайскую центральную районную больницу в Башкирии.

По словам представителей Минздрава Башкирии, состояние девушки оценивается как средней степени тяжести. Она уже была переведена из реанимации в нейрохирургическое отделение.

Врачи отмечают, что девушка проявила невероятную силу воли и стойкость, перенеся несколько сложных пластических операций. Медики выражают уверенность, что она продолжит идти на поправку и сможет полностью восстановиться после полученных травм.

— У этой девушки — сильное сердце, способное противостоять самым сложным испытаниям, — говорят врачи.

Напомним, что авария произошла 19 апреля 2024 года на трассе Уфа-Оренбург. Водитель поливомоечной машины, по предварительной информации, не уступил дорогу легковому автомобилю «ВАЗ». В результате ДТП погибли водитель и его пассажиры юного возраста.

За жизнь выжившей девушки уфимские врачи боролись почти два месяца. Сейчас она находится в Ишимбае, где продолжает получать необходимое медицинское лечение и реабилитацию.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Медицина#ДТП#Новости Башкирии#Новости Уфы
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