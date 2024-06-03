В Уфе врачи собрали «по кусочкам» девушку после аварии

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Девушка, которая чудом выжила в страшной аварии под Уфой, где погибли пять человек, переведена в Ишимбайскую центральную районную больницу в Башкирии.
По словам представителей Минздрава Башкирии, состояние девушки оценивается как средней степени тяжести. Она уже была переведена из реанимации в нейрохирургическое отделение.
Врачи отмечают, что девушка проявила невероятную силу воли и стойкость, перенеся несколько сложных пластических операций. Медики выражают уверенность, что она продолжит идти на поправку и сможет полностью восстановиться после полученных травм.
— У этой девушки — сильное сердце, способное противостоять самым сложным испытаниям, — говорят врачи.
Напомним, что авария произошла 19 апреля 2024 года на трассе Уфа-Оренбург. Водитель поливомоечной машины, по предварительной информации, не уступил дорогу легковому автомобилю «ВАЗ». В результате ДТП погибли водитель и его пассажиры юного возраста.
За жизнь выжившей девушки уфимские врачи боролись почти два месяца. Сейчас она находится в Ишимбае, где продолжает получать необходимое медицинское лечение и реабилитацию.