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Published Сегодня, 12:20

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Updated Сегодня, 12:27

Мать бросилась с ножом на мешающего пить младенца

Мать бросилась с ножом на мешающего пить младенца

5 июня 2024, 12:20
Фото: Прокуратура Республики Башкортостан
В Белебеевском городском суде прошли прения по шокирующему делу о покушении на убийство маленького ребенка, сообщает прокуратура Республики Башкортостан.

В зале суда в Белебее государственный обвинитель запросил 12 лет лишения свободы для 22-летней женщины, обвиняемой в покушении на убийство её младенца.

По версии следствия, после распития спиртных напитков женщина вспылила от плача своего полуторагодовалого ребенка. В порыве гнева она прибегла к кухонному ножу и нанесла несколько ударов по телу и лицу ребенка, а затем бросила его и ушла из дома. Единственным спасением стало быстрое и профессиональное вмешательство медиков — благодаря им мальчик сегодня жив и находится под опекой отца.

Подсудимая вину отрицает.

Это не первый случай, когда в Башкирии женщина совершает покушение на убийство своего ребенка. В 2023 году в Уфе приемная мать убила трехлетнего сына, а весной этого года женщина убила своего новорожденного ребенка.

Видео: Прокуратура Республики Башкортостан.

Видео: Прокуратура Республики Башкортостан
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