Мать бросилась с ножом на мешающего пить младенца

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В зале суда в Белебее государственный обвинитель запросил 12 лет лишения свободы для 22-летней женщины, обвиняемой в покушении на убийство её младенца.
По версии следствия, после распития спиртных напитков женщина вспылила от плача своего полуторагодовалого ребенка. В порыве гнева она прибегла к кухонному ножу и нанесла несколько ударов по телу и лицу ребенка, а затем бросила его и ушла из дома. Единственным спасением стало быстрое и профессиональное вмешательство медиков — благодаря им мальчик сегодня жив и находится под опекой отца.
Подсудимая вину отрицает.
Это не первый случай, когда в Башкирии женщина совершает покушение на убийство своего ребенка. В 2023 году в Уфе приемная мать убила трехлетнего сына, а весной этого года женщина убила своего новорожденного ребенка.
Видео: Прокуратура Республики Башкортостан.