Мать бросилась с ножом на мешающего пить младенца

По версии следствия, после распития спиртных напитков женщина вспылила от плача своего полуторагодовалого ребенка. В порыве гнева она прибегла к кухонному ножу и нанесла несколько ударов по телу и лицу ребенка, а затем бросила его и ушла из дома. Единственным спасением стало быстрое и профессиональное вмешательство медиков — благодаря им мальчик сегодня жив и находится под опекой отца.