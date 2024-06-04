В Уфе на набережной увеличили емкость канала связи

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
В результате модернизации сети LTE жители и гости башкирской столицы при помощи мобильного интернета и смартфона даже во время крупных мероприятий на набережной могут наслаждаться возможностями LTE на максимальной скорости передачи данных: моментально загружать фото и видео в социальные сети, вести стримы с мероприятий и делиться эмоциями с родными по телефону.
— Реконструированная набережная стала местом притяжения для жителей и гостей города Уфы. Летом здесь проводят йога-классы, спортивные мероприятия, музыкальные и гастрономические фестивали. И мы видим рост использования мобильного интернета в этой локации — за прошлый месяц наши абоненты сгенерировали здесь в полтора раза больше трафика, чем за аналогичный период прошлого года, — прокомментировал директор МТС в Республике Башкортостан Егор Фисюк.