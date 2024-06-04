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Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Мнения экспертов: топ подержанных машин, на которые стоит обратить внимание

Мнения экспертов: топ подержанных машин, на которые стоит обратить внимание

4 июня 2024, 14:21
Фото: Изображение Midjourney
Подержанный автомобиль подержанному автомобилю рознь: иные оказываются долговечнее новеньких иномарок. Какую марку называют «золотым стандартом» для подержанных автомобилей и на какие машины стоит обратить внимание при покупке б/у авто?

Долговечность и качество б/у машин зависит от многих факторов — это и качество сборки, и надежность деталей, и уровень сервиса, и предыдущий владелец.

Тем не менее есть марка машин — так называемый «золотой стандарт» для подержанных автомобилей: Toyota. Потому что проблемы с «Тойотой» случаются изрядно реже, чем с машинами любого другого бренда. Стоит обратить внимание и на другие японские бренды: Honda, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki. Хорошее качество в последние годы показывают корейские производители Hyindai и Kia.

Примечательно, что европейские бренды и марки из США эксперты советуют избегать: шанс наткнуться на проблемы с авто больше, а вот ремонт окажется сложнее и дороже — как минимум, из-за санкций.

Подробнее — в материале «Новой Хакасии».

#Андрей Королев#Общество#Новости
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