Мнения экспертов: топ подержанных машин, на которые стоит обратить внимание

Тем не менее есть марка машин — так называемый «золотой стандарт» для подержанных автомобилей: Toyota. Потому что проблемы с «Тойотой» случаются изрядно реже, чем с машинами любого другого бренда. Стоит обратить внимание и на другие японские бренды: Honda, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki. Хорошее качество в последние годы показывают корейские производители Hyindai и Kia.