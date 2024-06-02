Опасный мост в Уфе демонтируют

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Инициатива по демонтажу лестницы и пешеходного мостика через реку Сутолока в Уфе стала ответом на повторные обращения жителей района о необходимости обеспечить безопасность пешеходов.
— Ремонт моста будет способствовать созданию более безопасной среды для передвижения по данной дороге. Это станет значительным шагом к улучшению инфраструктуры города и повышению уровня комфорта при повседневных перемещениях, — комментирует Илвир Нурдавлятов.
Это решение вызывает разносторонние реакции среди граждан Уфы. Одни выражают благодарность за заботу о безопасности горожан, другие высказывают опасения относительно временных неудобств, связанных с проведением работ. Тем не менее, целью проекта является создание более благоприятной среды.
Работы по демонтажу планируется завершить в ближайшее время. После этого начнется реконструкция моста, которая должна повысить его прочность и надежность. Результатом этих работ должна стать более безопасная и комфортная городская среда для всех её обитателей.