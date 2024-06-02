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Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Опасный мост в Уфе демонтируют

Опасный мост в Уфе демонтируют

2 июня 2024, 10:33
Фото: Vk.ru/Илвир Нурдавлятов
В Уфе стартовал демонтаж аварийного пешеходного моста через реку Сутолока, соединяющего улицы Большую Московскую и Пассадскую. Об этом сообщил глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов.

Инициатива по демонтажу лестницы и пешеходного мостика через реку Сутолока в Уфе стала ответом на повторные обращения жителей района о необходимости обеспечить безопасность пешеходов.

— Ремонт моста будет способствовать созданию более безопасной среды для передвижения по данной дороге. Это станет значительным шагом к улучшению инфраструктуры города и повышению уровня комфорта при повседневных перемещениях, — комментирует Илвир Нурдавлятов.

Это решение вызывает разносторонние реакции среди граждан Уфы. Одни выражают благодарность за заботу о безопасности горожан, другие высказывают опасения относительно временных неудобств, связанных с проведением работ. Тем не менее, целью проекта является создание более благоприятной среды.

Работы по демонтажу планируется завершить в ближайшее время. После этого начнется реконструкция моста, которая должна повысить его прочность и надежность. Результатом этих работ должна стать более безопасная и комфортная городская среда для всех её обитателей.

#Анжелика Барабаш#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы
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