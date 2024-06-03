В Уфе завёлся извращенец

На кадрах видно, как мужчина аккуратно и тихо, приготовив смартфон, пристраивается сзади к очаровательной девушке в белом летнем платье, заводит глазок камеры под подол, делает несколько манипуляций с телефоном и тихо исчезает. По всей видимости, мужчина собирает на своем смартфоне частную коллекцию прелестей уфимок и снимков их нижнего белья. В каких извращенных целях он может использовать эту галерею — остаётся только догадываться.