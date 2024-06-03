В Уфе завёлся извращенец

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Пользователи уфимских пабликов в социальных сетях активно обсуждают сюжет, который записала камера в сетевом магазине.
Вот как прокомментировал ролик его автор: «Обнаружен извращенец, исполняет в инорсе-черниковке-Князево, фоткает девочек под юбкой, распространите».
На кадрах видно, как мужчина аккуратно и тихо, приготовив смартфон, пристраивается сзади к очаровательной девушке в белом летнем платье, заводит глазок камеры под подол, делает несколько манипуляций с телефоном и тихо исчезает. По всей видимости, мужчина собирает на своем смартфоне частную коллекцию прелестей уфимок и снимков их нижнего белья. В каких извращенных целях он может использовать эту галерею — остаётся только догадываться.
Видео вызвало переполох у пользователей. Кто-то предлагает обратиться в правоохранительные органы, кто-то — самостоятельно найти «фотографа» и популярно объяснить ему недопустимость такого поведения. Вот лишь несколько комментариев уфимцев:
— Вот поэтому в телефонах, сделанных под японский рынок, нельзя отключить звук затвора камеры, там они тоже этим промышляют, — пишет Ильдар.
— На кол!!! — безапелляционно считает Рустэм.
Видео: bdtprb2