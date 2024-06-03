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Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

В Уфе завёлся извращенец

В Уфе завёлся извращенец

3 июня 2024, 06:42
Фото: 1MI
Камеры слежения в магазине записали то, как мужчина фотографирует нижнее белье под платьем ничего не подозревающей девушки.

Пользователи уфимских пабликов в социальных сетях активно обсуждают сюжет, который записала камера в сетевом магазине.

Вот как прокомментировал ролик его автор: «Обнаружен извращенец, исполняет в инорсе-черниковке-Князево, фоткает девочек под юбкой, распространите».

На кадрах видно, как мужчина аккуратно и тихо, приготовив смартфон, пристраивается сзади к очаровательной девушке в белом летнем платье, заводит глазок камеры под подол, делает несколько манипуляций с телефоном и тихо исчезает. По всей видимости, мужчина собирает на своем смартфоне частную коллекцию прелестей уфимок и снимков их нижнего белья. В каких извращенных целях он может использовать эту галерею — остаётся только догадываться.

Видео вызвало переполох у пользователей. Кто-то предлагает обратиться в правоохранительные органы, кто-то — самостоятельно найти «фотографа» и популярно объяснить ему недопустимость такого поведения. Вот лишь несколько комментариев уфимцев:

— Вот поэтому в телефонах, сделанных под японский рынок, нельзя отключить звук затвора камеры, там они тоже этим промышляют, — пишет Ильдар.

— На кол!!! — безапелляционно считает Рустэм.

Видео: bdtprb2

Видео: 1MI
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