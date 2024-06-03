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Updated Сегодня, 06:13

Мужчина на электросамокате задавил малыша в Уфе

Мужчина на электросамокате задавил малыша в Уфе

3 июня 2024, 05:47
Фото: 1MI
Мальчика сбили в Орджоникидзевском районе, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Уфы.

Инцидент произошел поблизости от дома №12 по улице Даута Юлтыя в Уфе вечером воскресенья, 2 июня. 27-летний мужчина двигался по улице на электросамокате и в какой-то момент совершил наезд на четырехлетнего мальчика, прогуливавшегося там вместе с родителями.

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По данным Госавтоинспеции, ребенок в результате наезда получил ушибы. После оказания медпомощи его отпустили.

Напомним, в конце весны в результате ДТП с участием электросамокатов в Башкирии пострадали трое несовершеннолетних. Отмечалось, что все они при выехали на проезжую часть, где позднее столкнулись с автомобилями.

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#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Уфа#Башкортостан#ДТП#Новости Башкирии#Новости Уфы#Инциденты#Электросамокат#Четырехлетний ребенок
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