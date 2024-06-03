Мужчина на электросамокате задавил малыша в Уфе

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Инцидент произошел поблизости от дома №12 по улице Даута Юлтыя в Уфе вечером воскресенья, 2 июня. 27-летний мужчина двигался по улице на электросамокате и в какой-то момент совершил наезд на четырехлетнего мальчика, прогуливавшегося там вместе с родителями.
По данным Госавтоинспеции, ребенок в результате наезда получил ушибы. После оказания медпомощи его отпустили.
Напомним, в конце весны в результате ДТП с участием электросамокатов в Башкирии пострадали трое несовершеннолетних. Отмечалось, что все они при выехали на проезжую часть, где позднее столкнулись с автомобилями.