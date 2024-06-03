Жесткое лобовое ДТП в Башкирии — погибли оба водителя, ребёнок в больнице

Оба водителя погибли на месте аварии. Пострадали пассажиры иномарки. С места ДТП были госпитализированы женщина, 1986 года рождения, и ребенок, 2014 года рождения. Для того, чтобы достать их из искорёженного «Nissan X-Trail», спасателям пришлось резать металл, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.