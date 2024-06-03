Жесткое лобовое ДТП в Башкирии — погибли оба водителя, ребёнок в больнице

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 06:11
Смертельное ДТП лоб в лоб произошло днём в воскресенье, 2 июня, у Тикеево Иглинского района Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба ГИА Башкирии. На трассе столкнулись «Nissan X-Trail» и «Лада Веста». Автомобили на высокой скорости влетели друг в друга лоб в лоб.
Оба водителя погибли на месте аварии. Пострадали пассажиры иномарки. С места ДТП были госпитализированы женщина, 1986 года рождения, и ребенок, 2014 года рождения. Для того, чтобы достать их из искорёженного «Nissan X-Trail», спасателям пришлось резать металл, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.
На месте трагедии продолжает работу комиссия экспертов для выяснения причин ДТП. В первые несколько часов после момента столкновения движение по трассе было полностью блокировано.