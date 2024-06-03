Семь команд из Башкирии вышли в финал федерального конкурса «Это у нас семейное»

Окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» прошли во всех федеральных округах и новых регионах страны. Всего в финал вышли 300 семейных команд — все они отправятся в большие семейные путешествия, а 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 млн руб. на улучшение жилищных условий. Всего участниками конкурса стали 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех регионов России, а также их родственники, проживающие в 81 стране.