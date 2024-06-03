Семь команд из Башкирии вышли в финал федерального конкурса «Это у нас семейное»

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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В Уфе 2 июня подвели итоги полуфинала конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей», в котором участвовали около 400 семей ПФО. Финалистами конкурса стали 78 команд, представляющих три поколения семьи (от 4 до 6 человек).
По словам заместителя гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Оксаны Ачкасовой, летом финалисты отправятся в Москву.
— За три месяца мы познакомились с семьями из разных регионов нашей большой страны, все они — замечательные, талантливые, дружные и творческие. За это время мы убедились, что семьи становятся сильнее, когда работают единой командой, а в общем деле участвуют все поколения семьи. Было приятно видеть, как задания одинаково увлекают и внуков, и прабабушек. 1577 семей из разных регионов встретились на площадке конкурса, и все они — победители.
Всего в финал вышли семьи из 14 регионов ПФО. Лидерами стали Республика Удмуртия (10 команд), Пермский край, Нижегородская и Пензенская области (по 8 команд), а также Республика Башкортостан и Самарская область (по 7 команд). Самым юным участникам полуфинала — 6 лет, а самому взрослому — 82 года. Списки финалистов полностью опубликованы в официальном сообществе конкурса в соцсети ВКонтакте.
В рамках образовательной и развлекательной программы была организована встреча с актрисой, стендап-комиком и телеведущей Еленой Борщевой. Она рассказала, как юмор помогает семье стать счастливой и как они с мужем — спортсменом Валерием Юшкевичем — воспитывают дочерей. Основатель Института современной психологии и родологии, психогенеалог Ксения Мосунова провела мастер-класс на тему «У меня простая семья. Чем мне гордиться?».
Окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» прошли во всех федеральных округах и новых регионах страны. Всего в финал вышли 300 семейных команд — все они отправятся в большие семейные путешествия, а 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 млн руб. на улучшение жилищных условий. Всего участниками конкурса стали 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех регионов России, а также их родственники, проживающие в 81 стране.