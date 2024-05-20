Зарплату в Башкирии в ₽100 000 ждать 10 лет

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Эксперты РИА Рейтинг представили анализ динамики заработной платы в регионах Российской Федерации. В своем исследовании аналитики не назвали средний размер ежемесячной заработной платы в субъектах, но подсчитали, через сколько лет работники смогут регулярно получать по ₽100 000.
Республика Башкортостан оказалась на 33 строчке рейтинга. По подсчетам авторов списка, к заработку в ₽100 000 в регионе 50% жителей придут через 7,3 лет, 25% — через 3,6 года, а 75% — только через 10,6 лет. Лидером по достижению зарплат в ₽100 000 среди соседних регионов является Республика Татарстан: 14 место в списке и 10 лет для этого порогового значения у 75% жителей субъекта РФ.
Быстрее всего, по данным РИА Рейтинг, к шестизначной зарплате придут жители Ямало-Ненецкого автономного округа (0,5 года), Чукотского Автономного округа и Магаданской области (по три года). Аутсайдерами списка оказались Дагестан (13 лет), Чечня (16 лет) и Ингушетия (18 лет).
Добавим, что в исследовании РИА Рейтинг расчеты производились по паритету покупательной способности при сохранении номинальных темпов роста зарплат на уровне среднего значения за последние пять лет; кроме того, были приняты в расчет выплаты НДФЛ.
Напомним, по данным БашСтата, в начале 2024 года размер номинальной зарплаты в Башкортостане вырос на 17,6%.