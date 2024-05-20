Зарплату в Башкирии в ₽100 000 ждать 10 лет

Республика Башкортостан оказалась на 33 строчке рейтинга. По подсчетам авторов списка, к заработку в ₽100 000 в регионе 50% жителей придут через 7,3 лет, 25% — через 3,6 года, а 75% — только через 10,6 лет. Лидером по достижению зарплат в ₽100 000 среди соседних регионов является Республика Татарстан: 14 место в списке и 10 лет для этого порогового значения у 75% жителей субъекта РФ.