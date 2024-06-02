Необычный оберег взял на СВО боец из Башкирии

Несмотря на свою скрытную натуру, этот юноша демонстрирует выдающиеся качества на поле боя. Он не только умелый стратег и опытный наводчик, но также обладает способностью противостоять врагу без колебаний. Его преданность отражается даже в том факте, что он всегда носит фотографию матери как оберег. Это символ его корня и опоры в трудные минуты.