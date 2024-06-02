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Необычный оберег взял на СВО боец из Башкирии

Необычный оберег взял на СВО боец из Башкирии

2 июня 2024, 08:07
Фото: 1MI
Молодой парень из Благовещенска решил добровольно отправиться на передовую. Его позывной «Скромный» не отражает всей силы его духа и решимости. История бойца, который стал настоящим героем в зоне специальной военной операции.

Боец СВО из Благовещенска, известный под позывным «Скромный», — это молодой парень с твердым характером и непоколебимой решимостью. Приняв самостоятельное решение о добровольном вступлении в ряды Российской армии, он отправился служить в башкирский полк артиллерийской батареи имени Алексея Сухорукова как старший наводчик.

Мать бойца поделилась, что сын принял это серьезное решение без совета со стороны их семьи. Она выразила свою гордость за его поступок и ждет его с нетерпением. Вопрос о происхождении позывного «Скромный» нашел свое объяснение — коллеги по службе выбрали такое прозвище за его спокойствие, скромность и умение эффективно выполнять задачи.

Несмотря на свою скрытную натуру, этот юноша демонстрирует выдающиеся качества на поле боя. Он не только умелый стратег и опытный наводчик, но также обладает способностью противостоять врагу без колебаний. Его преданность отражается даже в том факте, что он всегда носит фотографию матери как оберег. Это символ его корня и опоры в трудные минуты.

Мать бойца призывает всех оставаться верными своим любимым и верить в то, что каждая разделенная семья будет повторно объединена.

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