Депутата из Башкирии ранили в зоне СВО

Напомним, в апреле этого года из зоны СВО в Уфу прибыл первый вице-премьер республики Азат Бадранов. Чиновник отправился на спецоперпацию осенью 2023 года и занимался распределением гуманитарных грузов среди участников СВО из Башкирии. В октябре 2024 года он был награжден орденом Шаймуратова — почетную награду Бадранов получил из рук главы республики.