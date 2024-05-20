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Published Сегодня, 13:23

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Updated Сегодня, 13:27

Депутат Курултая Башкирии поучил ранение в результате обстрела в зоне СВО

Депутата из Башкирии ранили в зоне СВО

20 мая 2024, 13:23
Фото: 1MI

Депутат Курултая Башкирии поучил ранение в результате обстрела в зоне СВО

Алексей Локотченко находится в госпитале, где получает медицинскую помощь, сообщает пресс-служба республиканского парламента со ссылкой на председателя Госсобрания Константина Толкачева.

Депутат Курултая Алексей Локотченко получил ранение в зоне СВО. Его ранили в ночь с 19 на 20 мая при выполнении боевого задания в районе Бахмута. Отмечается, что российские военнослужащие попали под обстрел артиллерии.

У Локотченко диагностирована большая кровопотеря. В связи с этим его доставили в военный госпиталь. В настоящий момент, по словам спикера регионального парламента, он пребывает в сознании, его состояние оценивается как стабильное.

В том же бою сослуживец Локотченко получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Мужчина пожертвовал собой, закрыв своим телом командира.

Алексей Локотченко отправился на специальную военную операцию в феврале 2024 года. Служил командиром артиллерийского расчета, позднее получил звание командира взвода.

Напомним, в апреле этого года из зоны СВО в Уфу прибыл первый вице-премьер республики Азат Бадранов. Чиновник отправился на спецоперпацию осенью 2023 года и занимался распределением гуманитарных грузов среди участников СВО из Башкирии. В октябре 2024 года он был награжден орденом Шаймуратова — почетную награду Бадранов получил из рук главы республики.

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