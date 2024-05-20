Депутата из Башкирии ранили в зоне СВО

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Депутат Курултая Алексей Локотченко получил ранение в зоне СВО. Его ранили в ночь с 19 на 20 мая при выполнении боевого задания в районе Бахмута. Отмечается, что российские военнослужащие попали под обстрел артиллерии.
У Локотченко диагностирована большая кровопотеря. В связи с этим его доставили в военный госпиталь. В настоящий момент, по словам спикера регионального парламента, он пребывает в сознании, его состояние оценивается как стабильное.
В том же бою сослуживец Локотченко получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Мужчина пожертвовал собой, закрыв своим телом командира.
Алексей Локотченко отправился на специальную военную операцию в феврале 2024 года. Служил командиром артиллерийского расчета, позднее получил звание командира взвода.
Напомним, в апреле этого года из зоны СВО в Уфу прибыл первый вице-премьер республики Азат Бадранов. Чиновник отправился на спецоперпацию осенью 2023 года и занимался распределением гуманитарных грузов среди участников СВО из Башкирии. В октябре 2024 года он был награжден орденом Шаймуратова — почетную награду Бадранов получил из рук главы республики.