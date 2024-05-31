Жители Башкирии стали чаще включать детям аудиосказки

МТС Музыка также спросила родителей и будущих мам о том, как они пользуются музыкальными сервисами. Чаще всего детский контент в музыкальном стриминге слушают перед сном и в дороге. Так, 37% опрошенных признались, что их малыши до 3 лет чаще всего засыпают под «Спят усталые игрушки» и другие колыбельные (22%) и так называемый «белый шум» (21%). Детям от 4 до 7 лет включают перед сном также колыбельные (30%) и аудиосказки (28%). В дороге малышам до 3 лет чаще всего включают детскую или танцевальную музыку, детям постарше — поп-музыку, классическую музыку и, наконец, аудиосказки для слушателей от 8 до 11 лет.