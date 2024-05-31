Жители Башкирии стали чаще включать детям аудиосказки

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
По данным МТС Музыки, детская музыка уже стала сопоставима с другими жанрами, так как пользователи, распробовав сервис для себя, начинают включать его детям, создавать детские плейлисты и подборки.
МТС Музыка также спросила родителей и будущих мам о том, как они пользуются музыкальными сервисами. Чаще всего детский контент в музыкальном стриминге слушают перед сном и в дороге. Так, 37% опрошенных признались, что их малыши до 3 лет чаще всего засыпают под «Спят усталые игрушки» и другие колыбельные (22%) и так называемый «белый шум» (21%). Детям от 4 до 7 лет включают перед сном также колыбельные (30%) и аудиосказки (28%). В дороге малышам до 3 лет чаще всего включают детскую или танцевальную музыку, детям постарше — поп-музыку, классическую музыку и, наконец, аудиосказки для слушателей от 8 до 11 лет.
Также МТС выяснила, что почти 90% женщин во время беременности выбирали классическую музыку (54%) и звуки природы (43%), в то же время будущие мамы 18-24 лет предпочитали также хип-хоп, 35-54 лет — саундтреки к фильмам и поп-музыку, а будущие мамы 25-34 лет — рок.
По данным сервиса Строки, основной формат потребления детского контента в книжных сервисах — аудио. Рост потребления аудиокниг из раздела «Детские книги» в этом году составил 50% и связан с наполнением библиотеки качественным контентом, востребованным у детей, и увеличением пользовательской базы Строк. Чаще всего детские аудиокниги слушают так же, как и музыку — в дороге или на ночь.
По данным онлайн-кинотеатра KION, суммарное время смотрения детско-семейного контента за последний год выросло на 25%. Такой вывод сделан в результате анализа интереса россиян к детско-семейному контенту в период с января по апрель 2024 года по сравнении с аналогичным периодом 2023 года.