В селе Красноусольский Башкирии появится современный стадион

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
За благоустройство общественного пространства проголосовали 7160 человек. В следующем году в парке обустроят зрительные трибуны, беговые дорожки с резиновым покрытием, зону пляжного волейбола, прыжковые ямы, футбольное поле, а также сделают освещение на территории стадиона.
Отметим, в этом году в Красноусольском приступили к благоустройству набережной реки Усолка. Всего местные жители выбрали 92 общественных пространства для благоустройства. К их преображению приступят в 2025 году.
Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.