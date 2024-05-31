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Published Сегодня, 11:50

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Updated Сегодня, 12:53

В селе Красноусольский Башкирии появится современный стадион

В селе Красноусольский Башкирии появится современный стадион

31 мая 2024, 11:50
Фото: mkset.ru

В селе Красноусольский Башкирии появится современный стадион

Современный стадион обустроят в парке «Юность» в селе Красноусольский Гафурийского района РБ по нацпроекту «Жилье и городская среда».

За благоустройство общественного пространства проголосовали 7160 человек. В следующем году в парке обустроят зрительные трибуны, беговые дорожки с резиновым покрытием, зону пляжного волейбола, прыжковые ямы, футбольное поле, а также сделают освещение на территории стадиона.

Отметим, в этом году в Красноусольском приступили к благоустройству набережной реки Усолка. Всего местные жители выбрали 92 общественных пространства для благоустройства. К их преображению приступят в 2025 году.

Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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