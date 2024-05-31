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Участниками ПМЭФ в этом году станут 136 стран и территорий

Участниками ПМЭФ в этом году станут 136 стран и территорий

31 мая 2024, 11:49
Фото: Изображение Midjourney
В Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) примут участие 17,1 тысячи человек и 3,4 тысячи журналистов из 136 стран и территорий. Событие будет проходить в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.

Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков отметил, что форум является одним из суверенных центров мирового развития и выполняет миссию по поддержанию глобального баланса сил и построению системы многополярного мира. Также ПМЭФ направлен на обеспечение условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, которая продиктована национальными интересами России, пишет transsibinfo.com.

На сегодняшний день форум можно назвать полноценным институтом национального развития. Показатели участия и интерес к этому событию достигли доковидного уровня. Это значит, что период восстановления деловой активности завершился, и началась фаза роста. Превышение показателей 2019 года говорит о том, что эта площадка как инструмент коммуникации является востребованной со стороны мирового делового сообщества, и интерес к ней продолжает расти, сказал Кобяков.

Петербургский международный экономический форум входит в число самых масштабных и значимых событий мирового делового сообщества. Мероприятие проводится уже в течение двадцати семи лет. За этот период ПМЭФ завоевал статус ведущей мировой площадки, где обсуждаются актуальные вопросы мировой экономики и происходит обмен ведущими практиками и компетенциями, направленными на обеспечение устойчивого развития.

Напомним, что ПМЭФ-2021 стал первым и самым крупным событием в деловом мире, которое прошло в очном режиме после перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Информационным партнером ПМЭФ в этом году традиционно выступает медиахолдинг 1MI, управляющий одной из крупнейших в России сетей региональных СМИ и каналов в соцсетях.

#Экономика
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