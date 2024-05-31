Участниками ПМЭФ в этом году станут 136 стран и территорий

На сегодняшний день форум можно назвать полноценным институтом национального развития. Показатели участия и интерес к этому событию достигли доковидного уровня. Это значит, что период восстановления деловой активности завершился, и началась фаза роста. Превышение показателей 2019 года говорит о том, что эта площадка как инструмент коммуникации является востребованной со стороны мирового делового сообщества, и интерес к ней продолжает расти, сказал Кобяков.