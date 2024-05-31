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Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Парк с озером и лимитированная коллекция домов в коттеджном посёлке Зубово Life

Парк с озером и лимитированная коллекция домов в коттеджном посёлке «Зубово Life 3»

31 мая 2024, 10:42
Фото: ЖК Жилой квартал
Реклама. ГК Жилой квартал, ИП Хазиахметова Л.З. . erid: LjN8K5U1W

Парк с озером и лимитированная коллекция домов в коттеджном посёлке Зубово Life

Многие эксперты сходятся в том, что спрос на загородную недвижимость будет только расти. Что вполне обоснованно, ведь плюсов жизни в отдельном доме, вдали от городского шума, особенно когда рядом есть все для комфорта, — намного больше, нежели в многоэтажном «муравейнике».

Так почему бы уже сейчас не выбрать жилье на лоне природы со всеми удобствами необходимыми современному человеку? А если дом еще и расположен всего лишь в 20 минутах от центра города? Сплошные плюсы.

Коттеджный посёлок «Зубово Life 3» — это отличное место для тех, кто хочет жить в своём доме со всеми удобствами. Жизнь в окружении природы прекрасно сказывается на самочувствии и настроении. Образ жизни становится активнее — появляется больше возможностей для здорового и интересного досуга.

Одним из ключевых мест притяжения жителей коттеджного посёлка «Зубово Life 3» станет парк «Движение» с уютными аллеями, игровой площадкой и собственным озером. Прогулочные маршруты и удобные скамейки, элементы геопластики и ландшафтного дизайна будут соответствовать современным стандартам. Летом здесь можно будет погулять и отдохнуть от жары в тени деревьев с видом на воду.

Важно отметить, что территория посёлка закрыта для доступа посторонних. Это означает круглосуточную охрану, видеонаблюдение, шлагбаум и пропускной режим на въезде. Поэтому вы безбоязненно можете отпускать своих детей гулять не только во двор, но и по территории посёлка.

— Свой дом тем и хорош, что он не ограничивает нас рамками. В нём мы можем создавать для своей семьи уникальное пространство внутри и снаружи, задавая массу жизненных сценариев. Специально для взыскательных клиентов, мы вывели комфорт, функциональность и эстетику на новый уровень. На территории коттеджного посёлка «Зубово Life 3» мы реализуем «Переулок Шёлковый». Это уютная и элегантная улица, где расположатся дома выполненные из высококачественных материалов в едином архитектурном стиле. А чёткая симметрия и сдержанная палитра будут использованы, не только в фасадных решениях и оформлении участков, но и в благоустройстве, что создаст изысканный силуэт улицы, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».

Фото: ЖК Жилой квартал

Лимитированная коллекция состоит из лучших проектов компании. Планировки домов идеально продуманы для семей с детьми. Например, в популярном коттедже «Нельсон» площадью 141 кв. м на первом этаже расположены кухня, гостиная, кабинет, бойлерная и лестница на второй этаж. Кухня и гостиная — единое пространство, которое можно разграничить, а можно оставить общим. На втором этаже находятся родительская спальня с выходом на балкон и две детские комнаты. В коттеджах большей площади планировка похожая, но добавляется пространство.

Около каждого из 16 домов будут постелены газоны и посажены хвойные кустарники, проложены асфальтированные автомобильные дороги и пешеходный тротуар из брусчатки, реализованы подъездные дорожки и парковочные места на 2 автомобиля.

В коттеджном посёлке «Зубово Life 3» все дома подключены к централизованным инженерным сетям: водоснабжение, газификация и электроэнергия. Везде ровные асфальтированные дороги, все улицы освещены. А за порядком на территории собственная управляющая компания следит, она обеспечивает чистоту, комфорт и бесперебойную работу инженерных сетей.

И конечно, при покупке дома в ГК «Жилой Квартал» вы можете воспользоваться сертификатом на материнский капитал, услугой Trade-in и оформить ипотеку с государственным субсидированием, например, «Сельская ипотека» со ставкой от 3% годовых.

Группа компаний «Жилой Квартал» работает в строительной отрасли с 2001 года и является крупнейшим застройщиком загородной недвижимости РБ. За это время построила 14 жилых комплексов и ввела в эксплуатацию 1,5 млн кв. м жилья. Надежный застройщик вложил весь свой опыт в создание нового уровня загородного жилья узнать о котором вы можете по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисе продаж по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишевой, 13 и КП «Зубово Life 3», ул. Народная, 1/1.

Декларация на сайте наш. дом. рф

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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