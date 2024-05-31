Парк с озером и лимитированная коллекция домов в коттеджном посёлке «Зубово Life 3»

— Свой дом тем и хорош, что он не ограничивает нас рамками. В нём мы можем создавать для своей семьи уникальное пространство внутри и снаружи, задавая массу жизненных сценариев. Специально для взыскательных клиентов, мы вывели комфорт, функциональность и эстетику на новый уровень. На территории коттеджного посёлка «Зубово Life 3» мы реализуем «Переулок Шёлковый». Это уютная и элегантная улица, где расположатся дома выполненные из высококачественных материалов в едином архитектурном стиле. А чёткая симметрия и сдержанная палитра будут использованы, не только в фасадных решениях и оформлении участков, но и в благоустройстве, что создаст изысканный силуэт улицы, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».