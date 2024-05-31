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Отмена Сабантуя в Башкирии вызвала возмущение

Отмена Сабантуя в Башкирии вызвала возмущение

31 мая 2024, 05:10
Фото: 1MI
Руководство района, где планируется национальный праздник, резко ответило на сведения о закрытии мероприятия.

Глава Мечетлинского района Башкирии Анис Асадуллин развеял слухи об отмене Сабантуя и представил планы на 12 июня. Вместо традиционного праздника, который стал символом башкирской культуры, жителей ожидает нечто новое.

В связи с распространением недостоверной информации о возможной отмене Сабантуя в Мечетлинском районе Башкирии, глава муниципалитета Анис Асадуллин выступил с официальным заявлением на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Он подтвердил проведение мероприятий 12 июня в честь Дня России, однако, отметил изменения в формате празднования.

Согласно словам главы района, центральная площадь станет местом для почетного приветствия тружеников полей, ветеранов сельского хозяйства и всех работников, способствующих развитию региона. В этот день запланированы патриотический концерт, традиционные конкурсы и спортивные состязания. Новый формат предполагает уделение особого внимания людям труда и их значимой роли в обеспечении безопасности и процветания региона.

Асадуллин заверил жителей Мечетлинского района Башкирии, что все мероприятия будут проведены с учетом требований безопасности и эпидемиологической обстановки. Подробности программы будут объявлены позднее.

Таким образом, Сабантуй 2024 станет особым для жителей района — шагом к новому формату празднования с сохранением традиций.

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