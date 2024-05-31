Отмена Сабантуя в Башкирии вызвала возмущение

В связи с распространением недостоверной информации о возможной отмене Сабантуя в Мечетлинском районе Башкирии, глава муниципалитета Анис Асадуллин выступил с официальным заявлением на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Он подтвердил проведение мероприятий 12 июня в честь Дня России, однако, отметил изменения в формате празднования.