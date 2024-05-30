В Уфе «Гастрономика» провела свой первый GASTROFEST

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
В «Гастрономике», первом фуд-молле Уфы в «Гостином дворе», прошел грандиозный гастрономический фестиваль Gastrofest. Веселое, яркое и вкусное мероприятие стало настоящим подарком для горожан и гостей столицы. Гости смогли не только с аппетитом отобедать, но и попробовали себя в кулинарном искусстве под руководством шеф-повара от кулинарной студии «Вилка».
Gastrofest объединил более 30 участников, всего было представлено около 300 (!) блюд. Этот пестрый набор возможностей позволил насладится разнообразием кухонь мира, включая итальянскую, паназиатскую, корейскую, средиземноморскую, грузинскую, японскую и др. И, конечно, каждый смог найти блюдо себе по вкусу.
Бесплатные мастер-классы и дегустации, живая музыка, призы и подарки стали приятным дополнением к общей атмосфере праздника. Особое внимание на фестивале уделили специальному купону «ГАСТРОТУР» (действовал только в дни фестиваля — прим. ред.): всего за 890 рублей можно было попробовать три популярных блюда на выбор у резидентов фестиваля.
По словам организаторов, GASTROFEST станет ежегодной традицией, которая будет открывать летний сезон в «Гастрономике». Напомним, что одним только фестивалем развлечения в фуд-молле не ограничиваются — каждую пятницу и субботу для гостей выступают приглашенные музыкальные группы и диджей, чьи выступления дарят самые яркие эмоции взрослым и детям.
Это еще не все! 1 июня гостей «Гастрономики» ждет еще больше развлечений и станет большим семейным праздником. В 15:00 стартует детская программа, в рамках которой покажут спектакль для детей и проведут бесплатный мастер-класс. Приходите с детьми и окунитесь в мир гастрономии и творчества! Вход на мероприятие свободный.
«Гостиный двор», Верхнеторговая площадь, 1
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