В Уфе «Гастрономика» провела свой первый GASTROFEST

Это еще не все! 1 июня гостей «Гастрономики» ждет еще больше развлечений и станет большим семейным праздником. В 15:00 стартует детская программа, в рамках которой покажут спектакль для детей и проведут бесплатный мастер-класс. Приходите с детьми и окунитесь в мир гастрономии и творчества! Вход на мероприятие свободный.