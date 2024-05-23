Пенсионерка из Башкирии провела три месяца в ошейнике

Как рассказала журналистам потерпевшая, мучитель надел ей на шею датчик перемещения и забрал телефон. Женщине он запретил выходить с кем-либо на связь, а когда уфимка снимала ошейник, «страж порядка» звонил ей с требованием надеть трекер обратно.