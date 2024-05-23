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Пенсионерка из Башкирии провела три месяца в ошейнике

Пенсионерка из Башкирии провела три месяца в ошейнике

23 мая 2024, 07:42
Фото: 1MI
История с уфимской пенсионеркой, которую обманул полицейский и три месяца продержал в изоляции на «оперативной квартире», обросла новыми подробностями. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Как рассказала журналистам потерпевшая, мучитель надел ей на шею датчик перемещения и забрал телефон. Женщине он запретил выходить с кем-либо на связь, а когда уфимка снимала ошейник, «страж порядка» звонил ей с требованием надеть трекер обратно.

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Напомним, как рассказывал Mkset, сотрудник полиции разыграл «постановку», чтобы убедить в готовящемся на пенсионерку покушении. Работник правоохранительных органов заставил пожилую женщину набрать кредитов на огромную сумму и заложить имущество. Таким образом он похитили порядка ₽15 млн.

#Общество#Уфа#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Новости Башкирии#Похищение
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