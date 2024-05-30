Элекстросамокатчиков оштрафуют на ₽150 000

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
С каждым днем электросамокаты становятся все более популярным способом передвижения по городу. Они экологичны, удобны и доступны для всех желающих. Однако, рост числа пользователей также приводит к увеличению случаев нарушений правил использования самокатов.
Напомним, что недавно на улице 50-летия Октября в Уфе на «Фольксваген Поло» налетели два подростка, мчавшихся на электросамокате через проезжую часть. Все дети получили легкие ушибы, медицинская помощь не потребовалась.
Для того чтобы поддерживать порядок на дорогах и обеспечить безопасность всех участников движения, сервисы проката решили пересмотреть систему штрафов. Теперь за езду в состоянии алкогольного опьянения или за причинение вреда здоровью других людей при использовании электросамоката пользователь может быть оштрафован на сумму от ₽100 000 до 150 000.
Кроме того, были введены и другие новые штрафные санкции. Например, за езду несовершеннолетних на самокате предусмотрен штраф в размере ₽10 000 и блокировка аккаунта пользователя. За поездку двух человек на одном самокате можно получить штраф в размере ₽5 000 (ранее этот штраф составлял всего ₽800 рублей). Также предусмотрено наказание за неправильную парковку — штраф от ₽500 до ₽1 000, а также блокировка аккаунта при повторных нарушениях.
Эти изменения направлены на то, чтобы сделать использование электросамокатов более безопасным и ответственным для всех участников городского движения.