Элекстросамокатчиков оштрафуют на ₽150 000

Кроме того, были введены и другие новые штрафные санкции. Например, за езду несовершеннолетних на самокате предусмотрен штраф в размере ₽10 000 и блокировка аккаунта пользователя. За поездку двух человек на одном самокате можно получить штраф в размере ₽5 000 (ранее этот штраф составлял всего ₽800 рублей). Также предусмотрено наказание за неправильную парковку — штраф от ₽500 до ₽1 000, а также блокировка аккаунта при повторных нарушениях.