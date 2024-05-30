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Элекстросамокатчиков оштрафуют на ₽150 000

Элекстросамокатчиков оштрафуют на ₽150 000

30 мая 2024, 12:11
Фото: 1MI
Сервисы проката электросамокатов в России решили серьезно ужесточить штрафы за нарушения.«Whoosh», «Юрент» и «Яндекс» объявили о новых наказаниях для пользователей, которые не соблюдают правила дорожного движения или поведения.

С каждым днем электросамокаты становятся все более популярным способом передвижения по городу. Они экологичны, удобны и доступны для всех желающих. Однако, рост числа пользователей также приводит к увеличению случаев нарушений правил использования самокатов.

Напомним, что недавно на улице 50-летия Октября в Уфе на «Фольксваген Поло» налетели два подростка, мчавшихся на электросамокате через проезжую часть. Все дети получили легкие ушибы, медицинская помощь не потребовалась.

Для того чтобы поддерживать порядок на дорогах и обеспечить безопасность всех участников движения, сервисы проката решили пересмотреть систему штрафов. Теперь за езду в состоянии алкогольного опьянения или за причинение вреда здоровью других людей при использовании электросамоката пользователь может быть оштрафован на сумму от ₽100 000 до 150 000.

Кроме того, были введены и другие новые штрафные санкции. Например, за езду несовершеннолетних на самокате предусмотрен штраф в размере ₽10 000 и блокировка аккаунта пользователя. За поездку двух человек на одном самокате можно получить штраф в размере ₽5 000 (ранее этот штраф составлял всего ₽800 рублей). Также предусмотрено наказание за неправильную парковку — штраф от ₽500 до ₽1 000, а также блокировка аккаунта при повторных нарушениях.

Эти изменения направлены на то, чтобы сделать использование электросамокатов более безопасным и ответственным для всех участников городского движения.

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