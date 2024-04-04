«Запрещено»: что нужно знать о катании на электросамокатах в Уфе в 2024 году

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
В Уфе со 2 апреля стартовал сезон проката электросамокатов. В связи большой популярностью данной категории транспортных средств в весенне-летний период среди уфимцев в Управлении гражданской защиты напоминают о правилах пользования электросамокатов.
— При катании не электросамокате необходимо соблюдать ПДД, передвигаться на самокате может только один человек. Отмечается, что шеринговые самокаты могут развивать скорость до 20 км/ч;
— При катании запрещено выезжать на проезжую часть, при проезде пешеходных переходов необходимо «спешиться»;
— Во время движения на электросамокате рекомендуется придерживаться велодорожек и с максимальной аккуратностью передвигаться по тротуарам.
Напомним, ранее в центре Уфы молодой человек, не справившийся с управлением самоката, допустил наезд на мужчину с ребенком. К счастью, отец мальчика сумел вовремя среагировать и закрыть малолетнего сына телом, тем самым приняв удар на себя. В результате столкновения мужчина получил травмы — медики диагностировали у него травму головы и стопы.