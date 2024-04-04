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Сезон катания на электросамокатах стартовал в Уфе

«Запрещено»: что нужно знать о катании на электросамокатах в Уфе в 2024 году

4 апреля 2024, 09:56
Фото: 1MI

Сезон катания на электросамокатах стартовал в Уфе

Памятку с нововведениями при катании публикует Упрпавление гражданской защиты.

В Уфе со 2 апреля стартовал сезон проката электросамокатов. В связи большой популярностью данной категории транспортных средств в весенне-летний период среди уфимцев в Управлении гражданской защиты напоминают о правилах пользования электросамокатов.

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— При катании не электросамокате необходимо соблюдать ПДД, передвигаться на самокате может только один человек. Отмечается, что шеринговые самокаты могут развивать скорость до 20 км/ч;

— При катании запрещено выезжать на проезжую часть, при проезде пешеходных переходов необходимо «спешиться»;

— Во время движения на электросамокате рекомендуется придерживаться велодорожек и с максимальной аккуратностью передвигаться по тротуарам.

Напомним, ранее в центре Уфы молодой человек, не справившийся с управлением самоката, допустил наезд на мужчину с ребенком. К счастью, отец мальчика сумел вовремя среагировать и закрыть малолетнего сына телом, тем самым приняв удар на себя. В результате столкновения мужчина получил травмы — медики диагностировали у него травму головы и стопы.

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#Общество#Уфа#Электротранспорт#Дороги#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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