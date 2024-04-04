«Запрещено»: что нужно знать о катании на электросамокатах в Уфе в 2024 году

Напомним, ранее в центре Уфы молодой человек, не справившийся с управлением самоката, допустил наезд на мужчину с ребенком. К счастью, отец мальчика сумел вовремя среагировать и закрыть малолетнего сына телом, тем самым приняв удар на себя. В результате столкновения мужчина получил травмы — медики диагностировали у него травму головы и стопы.