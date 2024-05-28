МТС сообщила о реализации проекта визуального контроля в стритфуд-кафе «Папа Гриль»

Система визуального контроля обеспечивает непрерывную запись видеопотоков, их хранение и обработку, а также передачу на удаленные устройства. Видеопоток с IP-камер транслируется напрямую руководству стритфуд-кафе «Папа Гриль». Таким образом, система позволяет записывать и хранить происходящие события в онлайн-режиме, а записи с камер помогают оперативно реагировать на внештатные ситуации и обеспечивать безопасность сотрудников и посетителей кафе.