В Башкирии прекратили поиск пропавших в лесу детей

По данным спасателей, 22-летний инвалид по зрению, 13-летняя девочка и 9-летний мальчик вечером в среду, 15 мая, отправились на пикник и не вернулись. Не найдя выход из лесной чащи, школьница решила переслать родственникам видео с места. Родители детей долгое время безуспешно искали их, после чего позвонили в оперативные службы.