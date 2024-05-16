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Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Слепой парень и дети исчезли в Башкирии

В Башкирии прекратили поиск пропавших в лесу детей

16 мая 2024, 07:49
Фото: FreePik

Слепой парень и дети исчезли в Башкирии

В Башкирии молодой человек и двое детей заблудились в лесу. Как сообщает Госкомитет республики по ЧС, инцидент случиля в Абзелиловском районе республики.
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Дети

По данным спасателей, 22-летний инвалид по зрению, 13-летняя девочка и 9-летний мальчик вечером в среду, 15 мая, отправились на пикник и не вернулись. Не найдя выход из лесной чащи, школьница решила переслать родственникам видео с места. Родители детей долгое время безуспешно искали их, после чего позвонили в оперативные службы.

Волонтеры, лесники, егорь вместе с сотрудниками правоохранительных органов и работниками местной администрации начали прочесывать местность в округе. В конце концов, подростки и юноша сумели самостоятельно найти дорогу к деревне и благополучно выбрались.

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Напомним, сейчас в Башкирии ищут пропавших на реке Белой подростков. Друзья Павел и Дамир из Уфы покинули дом 30 марта и не вернулись. За полтора месяца поисков в воде был обнаружен сапог одного из ребят. Спасатели продолжают исследовать местность.

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