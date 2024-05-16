В Башкирии прекратили поиск пропавших в лесу детей

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
По данным спасателей, 22-летний инвалид по зрению, 13-летняя девочка и 9-летний мальчик вечером в среду, 15 мая, отправились на пикник и не вернулись. Не найдя выход из лесной чащи, школьница решила переслать родственникам видео с места. Родители детей долгое время безуспешно искали их, после чего позвонили в оперативные службы.
Волонтеры, лесники, егорь вместе с сотрудниками правоохранительных органов и работниками местной администрации начали прочесывать местность в округе. В конце концов, подростки и юноша сумели самостоятельно найти дорогу к деревне и благополучно выбрались.
Напомним, сейчас в Башкирии ищут пропавших на реке Белой подростков. Друзья Павел и Дамир из Уфы покинули дом 30 марта и не вернулись. За полтора месяца поисков в воде был обнаружен сапог одного из ребят. Спасатели продолжают исследовать местность.