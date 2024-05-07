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Published Сегодня, 15:55

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Updated Сегодня, 15:57

В Уфе спасатели подвели итоги 39 дня поисков пропавших подростков

В Уфе спасатели продолжают поиски пропавших мальчиков: итоги 39 дня

7 мая 2024, 15:55
Фото: УГЗ г. Уфы

В Уфе спасатели подвели итоги 39 дня поисков пропавших подростков

Управление гражданской защиты Уфы опубликовало ежедневную сводку о ходе поисков двоих пропавших подростков.

По данным спасателей, сегодня на плавсредствах было обследовано 68 км береговой линии и акватории реки Белой.

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Ранее в столице был объявлен сбор добровольцев для поиска детей.

Напомним, 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов вышли из дома 30 марта и не вернулись. За все время поисков спасателям удалось обнаружить в воде резиновый сапог одного из ребят.

С 22 апреля оперативный штаб «ЛизаАлерт» был расформирован, однако автономные группы ежедневно продолжают отправляться на поиски.

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#Общество#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Спасатели#Поиски
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