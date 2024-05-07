В Уфе спасатели продолжают поиски пропавших мальчиков: итоги 39 дня

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
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Updated Сегодня, 15:57
По данным спасателей, сегодня на плавсредствах было обследовано 68 км береговой линии и акватории реки Белой.
Ранее в столице был объявлен сбор добровольцев для поиска детей.
Напомним, 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов вышли из дома 30 марта и не вернулись. За все время поисков спасателям удалось обнаружить в воде резиновый сапог одного из ребят.
С 22 апреля оперативный штаб «ЛизаАлерт» был расформирован, однако автономные группы ежедневно продолжают отправляться на поиски.