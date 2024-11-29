Правительство РФ

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2024
В Башкирии ограничат рост тарифов ЖКХ
29 ноября, 04:30
Дмитрий Чернышенко подписал «дорожную карту» стройки в Уфе
18 октября, 08:29
Будет ли новая волна мобилизации? Эксперты дали ответ
23 мая, 17:40
Первый пролёт был забетонирован на мосту трассы М-12 Дюртюли — Ачит в Башкирии
3 мая, 11:47
Башкирия получила часть от миллиарда на догазификацию
12 марта, 13:46
Стоимость ремонта госцирка в Уфе увеличилась более, чем в 2 раза
На реконструкцию здания из бюджета могут выделить почти 2 млрд рублей. Кроме госцирка, в число приоритетных объектов вошло 4 сооружения в Республике Башкортостан.
4 марта, 04:46
2021
Михаил Мишустин упростил досрочный выход на пенсию
9 марта 2021, 11:56
Федеральный центр выделит Уфе 5,8 млрд рублей на строительство очистных сооружений
1 февраля 2021, 14:46
2020
Федеральный бюджет выделил Башкирии дополнительные субсидии на строительство детсадов
22 сентября 2020, 07:24
2018
Депутат от Башкирии Иван Сухарев проголосовал против пенсионной реформы
19 июля 2018, 11:58
Депутат Госдумы Андрей Макаров: Мы не готовы называть женщин дряхлыми
19 июля 2018, 11:04
Пенсионный возраст в России могут повысить уже в следующем году
Пенсионная реформа продлится до 2034 года. Пенсии будут расти на тысячу рублей в год.
14 июня 2018, 10:03
Курай зарегистрирован как территориальный бренд Башкирии
2 марта 2018, 05:05
2017
Башкирия не получит федеральных средств на поддержку многодетных семей
Правительство России выделило регионам 526,3 млн рублей.
9 октября 2017, 05:23
Правительство России утвердило предельные уровни трансфертов регионам
Башкирия сможет получать до 88 процентов софинансирования из федерального бюджета на свои расходы.
14 июля 2017, 10:54

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