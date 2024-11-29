Правительство РФ

Стоимость ремонта госцирка в Уфе увеличилась более, чем в 2 раза

На реконструкцию здания из бюджета могут выделить почти 2 млрд рублей. Кроме госцирка, в число приоритетных объектов вошло 4 сооружения в Республике Башкортостан.