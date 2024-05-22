В Башкирии предотвращен огненный апокалипсис

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
В минувшую субботу, 21 мая, жители улицы Примакина в Туймазах стали невольными свидетелями страшной картины: пламя охватило огромную территорию площадью более 3 гектаров, превратив сухую траву в пепел и угрожая перекинуться на жилые дома, по данным МЧС. Огонь также атаковал мусорные кучи, разбросанные на участке.
К счастью, совместные усилия пожарных МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС и других спасательных служб позволили ликвидировать возгорание, не допустив перехода огня на дома. Предварительной причиной пожара считается небрежное обращение с огнем.
С начала 2024 года в Башкортостане зарегистрировано уже 132 случая горения сухой травы, охватившего в общей сложности почти 76 гектаров. Главное управление МЧС по РБ настоятельно призывает граждан соблюдать особо важные меры пожарной безопасности:
В связи с действующим особым противопожарным режимом категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать открытый огонь! При обнаружении пожара немедленно сообщите по телефонам 101 или 112.
Для нарушителей правил пожарной безопасности в лесных массивах предусмотрены ощутимые штрафы. В случае возникновения крупного пожара с материальным ущербом или пострадавшими предусмотрена и уголовная ответственность.