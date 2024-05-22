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В Башкирии предотвращен огненный апокалипсис

В Башкирии предотвращен огненный апокалипсис

22 мая 2024, 07:48
Фото: МЧС России по РБ
Пламя, пожирающее все на своем пути, угрожало жителям Туймазов, огонь охватил огромную территорию

В минувшую субботу, 21 мая, жители улицы Примакина в Туймазах стали невольными свидетелями страшной картины: пламя охватило огромную территорию площадью более 3 гектаров, превратив сухую траву в пепел и угрожая перекинуться на жилые дома, по данным МЧС. Огонь также атаковал мусорные кучи, разбросанные на участке.

К счастью, совместные усилия пожарных МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС и других спасательных служб позволили ликвидировать возгорание, не допустив перехода огня на дома. Предварительной причиной пожара считается небрежное обращение с огнем.

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С начала 2024 года в Башкортостане зарегистрировано уже 132 случая горения сухой травы, охватившего в общей сложности почти 76 гектаров. Главное управление МЧС по РБ настоятельно призывает граждан соблюдать особо важные меры пожарной безопасности:

В связи с действующим особым противопожарным режимом категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать открытый огонь! При обнаружении пожара немедленно сообщите по телефонам 101 или 112.

Для нарушителей правил пожарной безопасности в лесных массивах предусмотрены ощутимые штрафы. В случае возникновения крупного пожара с материальным ущербом или пострадавшими предусмотрена и уголовная ответственность.

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