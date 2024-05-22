В Башкирии предотвращен огненный апокалипсис

В минувшую субботу, 21 мая, жители улицы Примакина в Туймазах стали невольными свидетелями страшной картины: пламя охватило огромную территорию площадью более 3 гектаров, превратив сухую траву в пепел и угрожая перекинуться на жилые дома, по данным МЧС. Огонь также атаковал мусорные кучи, разбросанные на участке.