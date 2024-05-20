Мужчина чудом спасся из пожара в Башкирии

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Инцидент случился вечером воскресенья, 19 мая, в селе Каратово Туймазинского района республики. Пламя охватило бревенчатый дом. Во время пожара в доме находился 56-летний хозяин.
К тому моменту, как мужчина учуял запах гари, практически весь дом заволокло дымом. Выбираясь из постройки, сельчанин обжег обе руки и глубоко порезался конечностью. Мужчину с ожогами и истекающей кровью рукой увезли в больницу.
До приезда спасателей тушить дом пытались соседи. Вместе с добровольцами пожарные оперативно ликвидировали пламя. Как выяснилось, причиной возгорания мог стать брошенный окурок.
Ранее Mkset сообщал о пожаре в уфимской квартире, где из-за непотушенной сигареты погибли двое мужчин — отец и сын.