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Мужчина чудом спасся из пожара в Башкирии

Мужчина чудом спасся из пожара в Башкирии

20 мая 2024, 07:47
Фото: МЧС
Житель Башкирии едва не стал жертвой пожара. Об этом сообщает МЧС.

Инцидент случился вечером воскресенья, 19 мая, в селе Каратово Туймазинского района республики. Пламя охватило бревенчатый дом. Во время пожара в доме находился 56-летний хозяин.

К тому моменту, как мужчина учуял запах гари, практически весь дом заволокло дымом. Выбираясь из постройки, сельчанин обжег обе руки и глубоко порезался конечностью. Мужчину с ожогами и истекающей кровью рукой увезли в больницу.

До приезда спасателей тушить дом пытались соседи. Вместе с добровольцами пожарные оперативно ликвидировали пламя. Как выяснилось, причиной возгорания мог стать брошенный окурок.

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Ранее Mkset сообщал о пожаре в уфимской квартире, где из-за непотушенной сигареты погибли двое мужчин — отец и сын.

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#Происшествия#Пожар#Башкортостан#Новости Башкирии#Туймазинский район#Пострадавшие#Инциденты
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