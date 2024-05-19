В Уфе произошел сильный пожар в жилом доме

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Сегодня днем на улице Степана Халтурина в зеленой Роще в Уфе произошел сильный пожар. В доме № 51 загорелся балкон на третьем этаже, пламя быстро перекинулось на балкон на четвертом этаже. Серьезно пострадали квартиры. Пожарных вывали соседи, которые почувствовали запах дыма.
» Мы сначала не поняли ничего, я попросила супруга выглянуть на улицу и посмотреть, что происходит. Он сказал, что в соседней пятиэтажке сильный пожар. Сказал мне, чтобы я вызывала пожарных, а сам побежал помогать или еще что-то. К тому моменту как приехали пожарные, горело очень сильно. Пока неизвестно, погиб ли кто-то, но потушили все быстро», — рассказала очевидец возгорания Полина.