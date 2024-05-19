В Уфе произошел сильный пожар в жилом доме

Сегодня днем на улице Степана Халтурина в зеленой Роще в Уфе произошел сильный пожар. В доме № 51 загорелся балкон на третьем этаже, пламя быстро перекинулось на балкон на четвертом этаже. Серьезно пострадали квартиры. Пожарных вывали соседи, которые почувствовали запах дыма.