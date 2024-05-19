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Published Сегодня, 17:36

Modified Сегодня, 17:38

Updated Сегодня, 17:38

Сильный пожар в жилом доме в Уфе едва не погубил десятки жизней

В Уфе произошел сильный пожар в жилом доме

19 мая 2024, 17:36
Фото: 1MI

Сильный пожар в жилом доме в Уфе едва не погубил десятки жизней

Огнеборцам пришлось использовать телескопическую лестницу.

Сегодня днем на улице Степана Халтурина в зеленой Роще в Уфе произошел сильный пожар. В доме № 51 загорелся балкон на третьем этаже, пламя быстро перекинулось на балкон на четвертом этаже. Серьезно пострадали квартиры. Пожарных вывали соседи, которые почувствовали запах дыма.

» Мы сначала не поняли ничего, я попросила супруга выглянуть на улицу и посмотреть, что происходит. Он сказал, что в соседней пятиэтажке сильный пожар. Сказал мне, чтобы я вызывала пожарных, а сам побежал помогать или еще что-то. К тому моменту как приехали пожарные, горело очень сильно. Пока неизвестно, погиб ли кто-то, но потушили все быстро», — рассказала очевидец возгорания Полина.
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