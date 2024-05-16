Бросили окурок в квартире: пожар в Уфе унес жизни отца и сына

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Спасатели в ходе ликвидации пожара эвакуировали шестерых человек. После вскрытия квартиры сотрудники МЧС вынесли на руках из дома тела 72-летнего мужчины и его 41-летнего сына. Оба горожанина задохнулись от дыма до приезда огнеборцев — медикам оставалось только констатировать их смерть.
По предварительной причине, возгорание могло произойти из-за брошенного в квартире окурка. Известно, что погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас на месте работают оперативные службы и дознаватель, обстоятельства гибели уфимцев продолжают выяснять.
Ранее в Татышлинском районе Башкирии жертвами пожара стали пожилые супруги.