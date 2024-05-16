Бросили окурок в квартире: пожар в Уфе унес жизни отца и сына

Спасатели в ходе ликвидации пожара эвакуировали шестерых человек. После вскрытия квартиры сотрудники МЧС вынесли на руках из дома тела 72-летнего мужчины и его 41-летнего сына. Оба горожанина задохнулись от дыма до приезда огнеборцев — медикам оставалось только констатировать их смерть.