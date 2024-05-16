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Published Сегодня, 15:32

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Updated Сегодня, 15:34

В Уфе из-за непотушенной сигареты погибли отец и сын

Бросили окурок в квартире: пожар в Уфе унес жизни отца и сына

16 мая 2024, 15:32
Фото: МЧС

В Уфе из-за непотушенной сигареты погибли отец и сын

Пожар с трагическим исходом произошел в Уфе вечером 16 мая. Как сообщает МЧС, пламя охватило одну из верхних квартир в пятиэтажке по улице Карла Маркса.

Спасатели в ходе ликвидации пожара эвакуировали шестерых человек. После вскрытия квартиры сотрудники МЧС вынесли на руках из дома тела 72-летнего мужчины и его 41-летнего сына. Оба горожанина задохнулись от дыма до приезда огнеборцев — медикам оставалось только констатировать их смерть.

Видео: МЧС

По предварительной причине, возгорание могло произойти из-за брошенного в квартире окурка. Известно, что погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас на месте работают оперативные службы и дознаватель, обстоятельства гибели уфимцев продолжают выяснять.

Ранее в Татышлинском районе Башкирии жертвами пожара стали пожилые супруги.

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