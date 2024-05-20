Топ-5 правил тайм-менеджмента для молодой мамы

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Конечно, для молодой матери это настоящее испытание, учитывая, что другие обязанности никто не отменял. Как же все успеть и не потерять рассудок?
Планировать лучше на неделю вперед, а в идеале на месяц. Старайтесь не откладывать дела надолго, иначе в какой-то момент вам придется разбираться с мощнейшим затором из скопившихся дел, которые надо будет сделать «еще вчера».
Одно большое дело в день
Конечно, эта опция — по возможности. Например, сегодня готовьте сразу на несколько дней, а мойку полов запланируйте на завтра. Это поможет вам сэкономить силы и не устать слишком сильно.
Делегируйте дела
Если у вас есть возможность передать часть обязанностей родным — например, супругу или родителям, то сделайте это.
Когда есть возможность отдохнуть, не рвитесь заполнить свободное время другими делами. В противном случае можно очень быстро выгореть, а это приведет к еще большему беспорядку в делах.
Если вы что-то не успели, не мучайтесь от этого. Это не прибавит ни сил, ни здоровья, ни настроения. Поймите, что все на свете успеть невозможно и с умом подходите к возможностям своего дня, в котором количество часов не меняется уже очень давно.
Подробнее — в материале Newia.