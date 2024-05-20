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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Топ-5 правил тайм-менеджмента для молодой мамы

Топ-5 правил тайм-менеджмента для молодой мамы

20 мая 2024, 13:31
Фото: Изображение Midjourney

Топ-5 правил тайм-менеджмента для молодой мамы

Когда в семье появляется маленький ребенок, жизнь резко меняется. Наибольшие изменения в первую очередь чувствует мама, поскольку на нее ложится основная нагрузка.

Конечно, для молодой матери это настоящее испытание, учитывая, что другие обязанности никто не отменял. Как же все успеть и не потерять рассудок?

Планирование дел

Планировать лучше на неделю вперед, а в идеале на месяц. Старайтесь не откладывать дела надолго, иначе в какой-то момент вам придется разбираться с мощнейшим затором из скопившихся дел, которые надо будет сделать «еще вчера».

Одно большое дело в день

Конечно, эта опция — по возможности. Например, сегодня готовьте сразу на несколько дней, а мойку полов запланируйте на завтра. Это поможет вам сэкономить силы и не устать слишком сильно.

Делегируйте дела

Если у вас есть возможность передать часть обязанностей родным — например, супругу или родителям, то сделайте это.

Отдыхайте при первой возможности

Когда есть возможность отдохнуть, не рвитесь заполнить свободное время другими делами. В противном случае можно очень быстро выгореть, а это приведет к еще большему беспорядку в делах.

Отстаньте от себя

Если вы что-то не успели, не мучайтесь от этого. Это не прибавит ни сил, ни здоровья, ни настроения. Поймите, что все на свете успеть невозможно и с умом подходите к возможностям своего дня, в котором количество часов не меняется уже очень давно.

Подробнее — в материале Newia.

#Андрей Королев#Общество#Новости
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