В Чишмах обновят парк Победы

В планах на этот год — обновление тротуара на улице Парковой, которая ведет к парку, и благоустройство площади перед районным Дворцом культуры. В министерстве подчеркнули, что этот парк — универсальная площадка для отдыха жителей и гостей поселка. В частности, здесь отмечают праздники Сабантуй и Катык-байрам.