В Чишмах обновят парк Победы

Posted 17 мая, 05:38
Published 17 мая, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Парк начали приводить в порядок еще в 2020 году. Тогда здесь проложили пешеходные дорожки, смонтировали наружное освещение, установили сцену и скамейки, стелу на парадном входе, обустроили фундаменты под постаменты Героев Советского союза и России, Героев Социалистического Труда. В 2023 году в парке был открыт памятник боевому вертолету Ми-24.
В планах на этот год — обновление тротуара на улице Парковой, которая ведет к парку, и благоустройство площади перед районным Дворцом культуры. В министерстве подчеркнули, что этот парк — универсальная площадка для отдыха жителей и гостей поселка. В частности, здесь отмечают праздники Сабантуй и Катык-байрам.
Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.