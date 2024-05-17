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Posted 17 мая, 05:38

Published 17 мая, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

В Чишмах обновят парк Победы

В Чишмах обновят парк Победы

17 мая 2024, 05:38
Фото: 1MI

В Чишмах обновят парк Победы

Благоустройство парка Победы в поселке Чишмы будет продолжено в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Парк начали приводить в порядок еще в 2020 году. Тогда здесь проложили пешеходные дорожки, смонтировали наружное освещение, установили сцену и скамейки, стелу на парадном входе, обустроили фундаменты под постаменты Героев Советского союза и России, Героев Социалистического Труда. В 2023 году в парке был открыт памятник боевому вертолету Ми-24.

В планах на этот год — обновление тротуара на улице Парковой, которая ведет к парку, и благоустройство площади перед районным Дворцом культуры. В министерстве подчеркнули, что этот парк — универсальная площадка для отдыха жителей и гостей поселка. В частности, здесь отмечают праздники Сабантуй и Катык-байрам.

Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Башкортостан
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