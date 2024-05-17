«АвтоВАЗ» предложил запретить ввоз иномарок в Россию, в первую очередь из Китая

Стоит отметить, что накануне визита Путина в Китай комитет Госдумы по промышленности и торговле направил Михаилу Мишустину предложение о ежегодной индексации утильсбора на колесную технику — до 2030 года. В результате этот сбор на автомобили с ДВС вырастет с 300 тыс. руб. до 1,17 млн руб.! Если говорить про машины с электродвигателями, это практически закроет возможности для этого вида транспорта в России: в этом году предлагается поднять ставку до 1,1 млн руб., к 2030 г. — до 2,34 млн руб.