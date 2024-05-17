«АвтоВАЗ» предложил запретить ввоз иномарок в Россию, в первую очередь из Китая

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Президент России Владимир Путин, будучи с официальным визитом в Китае, отметил высокое качество китайских автомобилей, подчеркнув, что Запад препятствует выходу этой продукции на свои рынки. Дело в том, что не так давно президент США увеличил таможенные пошлины для китайских электромобилей и аккумуляторов сразу в 4 раза — в результате это увеличило ценники вдвое. Стоит вспомнить, что Илон Маск в прошлом году призывал закрыть американский рынок для китайских производителей — мол, они продают аналоги «Теслы» вдвое дешевле, чем компании Маска.
Стоит отметить, что накануне визита Путина в Китай комитет Госдумы по промышленности и торговле направил Михаилу Мишустину предложение о ежегодной индексации утильсбора на колесную технику — до 2030 года. В результате этот сбор на автомобили с ДВС вырастет с 300 тыс. руб. до 1,17 млн руб.! Если говорить про машины с электродвигателями, это практически закроет возможности для этого вида транспорта в России: в этом году предлагается поднять ставку до 1,1 млн руб., к 2030 г. — до 2,34 млн руб.
Инициатор этой идеи — президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. На заседании думского комитета он открыто предложил запретить ввоз иномарок — в первую очередь китайских. Причина — якобы нечестная конкуренция и слишком низкие цены даже с учетом утильсбора.
Вместе с тем у этого решения есть нюанс. «АвтоВАЗ» не способен обеспечить рынок России автомобилями — хотя бы потому, что производит всего три модели Б-класса, это 10-15% от потребностей рынка. Нет ни разнообразного модельного ряда, ни вариантов двигателей. То есть в случае принятия этого предложения для миллионов россиян покупка автомобиля станет недоступной мечтой.
При этом цены на продукцию «АвтоВАЗа» тоже забывают расти. Весной завод в Ижевске возобновил производство «Лады Ларгус», которая стоит около 1,6 млн руб. В 2015 году та же модель стоила как минимум на 1 млн дешевле.
Подробнее — в материале «Новых известий».